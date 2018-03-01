CHP gençliğinden tüzük itirazı: Kabul edemeyiz

CHP, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek kurultay ile son halini alacak yeni tüzüğünü görücüye çıkardı.

Ankara'da gerçekleşecek iki günlük tüzük kurultayı için hazırlanan "tüzük taslağı" belli oldu.

İşte CHP'nin tüzük taslağının tam metni

Tüzük taslağının açıklanmasının ardından CHP içinde taslakla ilgili tartışmalar da başladı.

Taslağa ilişkin bir açıklama da CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz'dan geldi.

CHP'nin memleketi yönetmeye talip olduğunu, tüzüğün de aynı talebi ortaya koyması gerektiğine vurgu yapan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, "anayasamız yani tüzüğümüz varken yönetmelikle örgüt yönetmeye yönlendiren bu metni kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Biz tüzükle ilgili çalışmalar yaparken bir disiplin ortaya koymuştuk. Her şeyden önce tüzüğümüzü, parti anayasası kabul ederek bir değişiklik çalışması hazırladık. Memleket için anayasal süreçleri kovalarken parti içerisinde de tüzüğümüzü en demokratik haline kavuşturmak istedik. Geçtiğimiz hafta kamuoyuyla da paylaşılan tüzük taslağını da aynı beklentiyle okuduk. Bazı değişiklikleri yerinde bulmakla birlikte, yapılan yanlışları da söylemek zorundayız. Önceki yıllarda kademeli olarak elde edilmiş çoğu kazanımın yok edildiğini, daha doğrusu tüzük bağlamından çıkarıldığını gördük. Maddeleri kısaltmak adına yönetmeliklere atıf yapan bir tüzük var.

Bizler bu memleketi yönetmeye talibiz. Tüzüğümüz de aynı talepkarlığı ortaya koymalı.

Bugün ülke olarak yaşadığımız süreçte normlar hiyerarşisinin ortadan kalkmasına itiraz ediyorsak parti içerisinde böyle bir boşluğa yer vermemeliyiz. O nedenle anayasamız yani tüzüğümüz varken yönetmelikle örgüt yönetmeye yönlendiren bu metni kabul edemeyiz.

Buna karşı parti içi tüm organlarda dile getirdiğimiz talepler, gençlik örgütümüzün talepleridir. Biz kendi çalışmamızı en nihayetinde 3-5 kişinin değil, tüm il başkanlarımızın görüşleriyle hazırladık. Yan örgütlerin, yani gençlik ve kadın örgütlerinin tüm yetkisini, işleyişini, kurultay detaylarını tüzükten tamamıyla çıkarmanın örgüt tabanında yaratacağı tepkiyi ölçemediklerini düşünüyorum. Çünkü açıklanan taslağın nihai tüzük olmasını herhangi birimizin kabul etmesi söz konusu olmayacak.

Bu nedenle yarın gerçekleşecek değerlendirme toplantımızda bu yanlışlardan dönülmesi gerekliliğini yeniden savunacağız. Genç kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinde gençlerin ve hatta kadınların, seçme ve seçilme hakkının yönetmeliklere terk edilmesine sessiz kalmayacağız. Biliyoruz ki örgütümüz de sessiz kalmayacaktır.



DEĞİŞMESİ İSTENEN MADDELER

Tüm bunlarla beraber eklenmesini ve değişmesini istediğimiz maddeleri yeniden sunacağız.

-Gençlik kotasının “gençlik kolları kotası” olması gerektiğini,

-Gençlik kolları yaşının evrensel görüş olan 18-30’da kalmasını; gençlik kolları kotasının ise %33’e çıkartılmasını,

-Hem genç hem kadın olan arkadaşımızın yalnızca bir kotadan faydalanmasını,

-Gençlik kolları başkanının sadece söz hakkının değil, oy hakkının da olmasını,

-Gençlik kotası uygulamasının ulusal seçimlerde seçilebilir yerlerde de -konumlanması gerektiğini sonuna kadar savunacağız.