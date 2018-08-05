Kılıçdaroğlu: Bu tablonun vebali yönettiklerini sananlardadır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını eleştirerek, “Bu tablonun vebali 16 yıldır bu ülkeyi yönettiklerini sananlardadır. Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor...” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, LGS ve YKS sonuçları hakkında Twitter’dan değerlendirmelerde bulundu. Mevcut eğitim anlayışı ile çağdaş uygarlığın yakalanamayacağını söylediklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Yönetilemeyen Türkiye!” başlığıyla yayımladığı açıklamasında şunları kaydetti:

-“TÜRKİYE YÖNETİLMİYOR”-

"Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS); 1 milyon 180 bin öğrenci katıldı. Yaklaşık 190 bin öğrenci hiçbir liseye kayıt yaptıramadı. 122 bin 539 öğrenci ise istemediği bir okula zorunlu olarak yerleşti. Milyonlarca çocuğumuz eğitimde her Bakanın değişen eğitim politikalarının kurbanı oldu... Liseyi bitiren bu çocuklarımızın katıldıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları ise içler acısı... Derslere göre verdikleri doğru cevap ortalamaları şöyle; Temel matematikte 40 soruda doğru cevap ortalaması 5.6, Fen bilimlerinde 20 soruda doğru cevap ortalaması 2,8, Matematikte 40 soruda doğru cevap ortalaması 3,9, Fizikte 14 soruda doğru cevap ortalaması 0,4, Kimyada 13 soruda doğru cevap ortalaması 1,1, Biyolojide 13 soruda doğru cevap ortalaması 1,6. Bu tablonun vebali 16 yıldır bu ülkeyi yönettiklerini sananlardadır. Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor...”