5 Ağustos 2018 15:28

Erdoğan'dan sürpriz inceleme ziyareti

Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor.
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Ramazan EĞRİ - Harun UYANIK - Can EROK - İSTANBUL, (DHA) AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor. İnceleme öncesi polis ekipleri cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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