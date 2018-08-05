Ramazan EĞRİ - Harun UYANIK - Can EROK - İSTANBUL, (DHA) AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor. İnceleme öncesi polis ekipleri cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
5 Ağustos 2018 15:28
Erdoğan'dan sürpriz inceleme ziyareti
Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulunuyor.
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