CHP’de gündem MYK değişikliği

ERDEM GÜL - CUMHURİYET - Muharrem İnce öncülüğündeki muhaliflerin olağanüstü kurultay için topladıkları imzayı teslim etmelerinin ardından CHP Genel Merkezi’nin “yeterli imza yok, kurultay gündemden kalkmıştır” kararı üzerine gözler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun atacağı adımlara çevrildi.

Kılıçdaroğlu’nun gündeminde önce MYK’de değişiklik, ardından yerel seçim hazırlıkları bulunuyor. Muhalifler yeterli imza bulunduğu konusunda ısrar etseler de henüz incelemeleri sürdürmelerine karşın Genel Merkez , “kurultay defteri kapandı” görüşünde birleşti.



Kılıçdaroğlu da bir süredir seçimler sonrası yeni dönem hazırlıklarını yürütmek için kurultay tartışmalarının sona ermesini bekliyordu. Kılıçdaroğlu’nun gündeminde kurultay tartışmalarını artık arkada bırakıp bir an önce yeni döneme yönelik çalışmalar bulunuyor.

İlk değişim A takımında

Edinilen bilgilere göre, gelinen nokta Kılıçdaroğlu tarafından “partiyi yıpratan ve yoran bu süreç artık geride kalmalı, ülkede büyük ve ağır sorunlar var. CHP vakit kaybetmeden önüne dönmeli, işlerine dönmeli” şeklinde değerlendiriliyor. CHP lideri, bu çerçevede ilk olarak tabanın ve örgütün de yaklaşımlarını dikkate alacak bir değişimi harekete geçirecek. Kılıçdaroğlu imza sürecinde de “CHP’de önemli değişiklikler olacak, göreceksiniz” diyerek MYK’de değişim yapacağı mesajını vermişti. Bu değişimin bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. CHP liderinin MYK’deki kritik birkaç ismi değiştireceği Parti Meclisi’nden yeni isimleri MYK’de görevlendireceği konuşuluyor. Mevcut MYK ile bu hafta son toplantısını yapması beklenen Klılıçdaroğlu, A takımına alacağı yeni isimlerle “parti içine yönelik enerji kaybı” yerine “parti dışına yönelik mesajlar verecek” yeni bir süreç başlatmayı hedefliyor. MYK üyeleri de Kılıçdaroğlu’nun partiyi yöneteceği kadrolarda yapacağı olası değişiklikler için elini rahatlatmak amacıyla görevden alma dahil her türlü kararının arkasında duracaklarını kendisine iletti.

Yerel seçime odaklanalım

Kılıçdaroğlu’nun gündeminde MYK değişikliğinin ardından hızlı bir şekilde zamanında yapılması halinde 7 aylık bir süresi bulunan yerel seçim hazırlıkları bulunuyor. Partide kendisiyle birlikte hareket eden ya da imza sürecinde muhalif olan tüm isimlerle birlikte, beraberlik içinde yerel seçime hazırlanma hedefinde olan Kılıçdaroğlu, tüm CHP’lilere yerel seçim hedefi ile “yeniden başlangıç ve kolları sıvama” çağrısı da yapacak.



Kılıçdaroğlu’nun hedefinde partide derlenme toparlanmanın ardından referandum ve 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi parti dışı kesimlerle de iktidara karşı birliktelik ve işbirliği arayışları da bulunuyor. Seçim sonrası İYİ Parti ve SP’den “Millet İttifakı bitmiştir” açıklamaları gelmesine karşı Kılıçdaroğlu farklı yöntemlerle bu tür işbirliklerinin devam etmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini de savunuyor.

İnce’nin sözlerine tepki

Bu arada CHP yönetiminde Muharrem İnce’nin son açıklamaları tepkilere neden oldu. İnce’nin, “Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamaz” sözleri büyük eleştiri aldı. İnce’nin, “Seçim sonrasında şunu beklerdim. Al sana genel merkezde bir oda. Olağan kurultaya kadar birlikte çalışalım. Gerekirse gayrı resmi MYK ve PM’ye de katıl” sözlerine ise parti yöneticileri, “Belki de bu olacaktı ama Muharrem İnce buna izin vermedi. Seçimin ertesi günü yaptığı açıklama da bunun önünü kapattı. Kılıçdaroğlu ile eşli yemeğin ardından koşup ‘Genel Başkan bıraksın, Onursal Başkan olsun, yerine ben geleyim’ şeklindeki açıklaması her şeyi tıkadı ve bugünkü kendi içinde kavga eden parti fotoğrafını ortaya çıkardı” diye yanıtladı.

İnce öncülüğündeki muhaliflerin olağanüstü kurultay için topladıkları imzayı teslim etmelerinin ardından CHP Genel Merkezi’nin “Yeterli imza yok, kurultay gündemden kalkmıştır” kararı üzerine gözler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun atacağı adımlara çevrildi. Kılıçdaroğlu ilk olarak tabanın ve örgütün yaklaşımlarını dikkate alarak MYK’de değişiklik yapacak. Kılıçdaroğlu, A takımına alacağı yeni isimlerle “parti içine yönelik enerji kaybı” yerine “parti dışına yönelik mesajlar verecek” yeni bir süreç başlatmayı hedefliyor