Çavuşoğlu'ndan 'karşı yaptırım' açıklaması

ABD ile yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Türk milleti boyun eğer mi tam tersi tepki verir. Sonuçta şimdi ne oldu? Yaptırım ne oldu? Karşı yaptırım. Pompeo ile yaptığımız görüşme son derece yapıcı geçti. Oturup konuşalım nasıl sorunu çözeceğimizi. Diplomasi işler, sorunları çözeriz işimize bakarız. Bugün dünyanın da bölgemizin de pozitif gündeme ihtiyacı var. Dayatmayla tehdit diliyle değil, uzlaşıyla diplomasiyle ve iyi niyetle bunları çözeceğimizi düşünüyorum." dedi.