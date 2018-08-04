AKP'nin asfalt sevgisi: Parka bile döktüler

Konya'da açılan bir piknik alanına asfalt döküldü. Piknik alanında neredeyse hiç yeşil alanın bulunmaması sosyal medya ve Ekşi Sözlük'te gündem konusu oldu.

Konya'da 97.500 m²’lik alanda yer alan Karaaslan Piknik Bahçesi hizmete açıldı. Piknik alanında mangalcılar için ayrılan bölümlerin arasına asfalt döküldü.

AKP'nin asfalt sevgisini ortaya koyan piknik alanı sosyal medyada eleştirildi.

Ekşi Sözlük'te açılan başlıkta yazılanlardan bazıları şöyle:

'MEZARLIK GİBİ GÖRÜNÜYOR'

"Biz ne kadar spor düşmanı bir milletiz yahu. Piknik alanı dediğin yer alabildiğince yeşil olur, içinde yürüyüş yaparsın bir uçtan bir uca. Bu projeyi yapan kimlerse iğrenç zevklerinden dolayı kendilerine laflar hazırladım."

"Mezarlık gibi görünüyor ama mezarlıklar bu kadar düzenli değil"

"Belediyenin hangi partiye ait olduğunu bakınca anladığınız piknik bahçesi. Bol asfalt biraz ağaç ve kalkınma partisi."

'BURAYA PARK DENMEZ'

Parka ait fotoğrafları Twitter'da paylaşan bir kullanıcı ise, "Burası Konya’da açılan Karaaslan Piknik Bahçesi'ymiş. Asfaltla ayrılan mangal alanları (!) Buraya park zaten denmez de, bahçe bile nasıl denir bilemedim" dedi.