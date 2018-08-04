Kılıçdaroğlu: Türkiye yönetilmiyor, savruluyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları tanıttı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Türkiye'nin gerçek sorunlarının çözülmediğini' ifade etti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı:

"Alay-ı vala ile 100 günlük eylem planı açıklandı… 5 Temel sorunun hangisine çözüm üretiliyor? Gerçek şu ki; sorunlar çözülmüyor, sorunlar derinleşerek varlığını sürdürüyor… Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor…"