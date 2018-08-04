Erdoğan'a kötü haber... Gizli anlaşma mı yapacak?

Bloomberg'de ABD'nin Türkiye'ye yaptırımları hakkında yayımlanan bir makalede Washington'un Erdoğan'a destek veren bazı sanayicileri yaptırım listesine alabileceği, Kanal İstanbul gibi kimi 'çılgın projelerin' yaptırımların hedefinde olabileceği belirtildi.

Bloomberg'de Onur Ant imzasıyla yayımlanan bir haberde, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlarının sertleşebileceği, yeni yaptırımların Erdoğan'a yakın sanayicileri hedef alabileceği ifade edildi.

Columbia Üniversitesi'nden Richard Nephew'un görüşüne yer verilen makalede, ABD'nin Türkiye'ye, Rusya'ya yaptırımlarına benzer yaptırımlar uygulayabileceği ve Erdoğan'ı destekleyen sanayicileri kara listeye alabileceği bildirildi.

Nephew'e göre ABD, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 200 milyar doların üzerindeki Kanal İstanbul, havalimanı, köprüler gibi "çılgın projeleri"ni üstlenen işadamlarını kara listeye alarak onları uluslararası piyasalardan dışlayabilir.

'SESSİZ BİR ANLAŞMAYI YEĞLEMESİ YÜKSEK OLASILIK'

Öte yandan makalede görüşüne yer verilen bir başka isim olan Center for American Progress direktörü Max Hoffman ise, Erdoğan'ın geri adım atma olasılığının yüksek olduğunu belirterek "Çok mümkün ki [Erdoğan] sessiz bir anlaşma yapmayı yeğleyecektir. Bu anlaşmada yaptırımların hafifletilmesine karşılık bir sonraki duruşmada Brunson'un serbest bırakılması sözünü verecektir" dedi.