AKP'li belediyenin dini tesisi kenti karıştırdı

Dev tesise harcanan para ise kentte “7.7 milyarlık bütçesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı dururken neden belediye bu tesisi yapıyor” eleştirilerine neden oldu.

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele İlçesi’nde Dini Yüksek İhtisas Merkezi adıyla bir merkez oluşturmak için harekete geçti. Yuvacık bölgesindeki tesisin uzman din adamlarının yetiştirilmesi için hizmet vereceği öğrenildi. Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin, İlahiyat Fakültesi'nden sonra din adamlarına master ve doktora seviyesinde eğitim vereceğini açıklayan belediye, inşaat çalışmalarıyla ilgili de açıklama yaptı.

12 DÖNÜM ALANDA

Belediye tarafından yayınlanan açıklamada “12 bin 470 metrekare alanda gerçekleştirilen proje toplam 9 bin 600 metrekare inşaat alanına sahip. Yapının zemin katı üst meydandan binaya giriş şeklinde yapılacak. Zemin katta 9 derslik bulunacak. 3 adet çalıştay bölümünün yer alacağı zeminde bekleme salonu ve idari birimler planlandı. Yapının birinci katında kütüphane, 11 adet sınıf ve 6 adet çalıştay bölümü olacak. 4 kat şeklinde inşa edilen yapının birinci bodrum katına alt meydandan giriş olacak. Bodrum katta mutfak, yemekhane, 8 adet öğretim görevlisi odası, öğretmen odası, bilgisayar odası ve kantin bulunacak. İkinci bodrum katında sığınak, 330 kişilik konferans salonu, mekanik ve elektrik teknik odalar bulunacak. Çatı alaturka kiremit kaplama yapılacak. Cephede yüksek dayanımlı beton malzeme kullanılacak.” denildi.

NEDEN DİYANET YAPMIYOR?

Söz konusu dini eğitim merkezi inşaatı kentte tartışmalara yol açtı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin CHP’li üyeleri “7.7 milyar lira bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığı dururken neden belediyenin parasıyla böyle bir tesis için adım atıldı” eleştirisinde bulundular. CHP’li üyeler ilk Meclis toplantısında bu durumu gündeme getireceklerini duyurdular.