Erdoğan'ın ABD'ye yaptırım kararına CHP'den ilk yorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada ABD'nin İçişleri ve Adalet bakanlarının varsa Türkiye'deki mal varlıklarına dondurulacağını duyurdu.

Erdoğan'dan ABD açıklaması: Talimatı verdim!

Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Amerika Temsilcisi Yurter Özcan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın yaptırım uygulayacağı bakanların görev alanını bilmediğini iddia etti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi’nde konuştu. Yaptığı konuşmada ABD’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e uyguladığı yaptırımları “mantık dışı” olarak yorumlayan Erdoğan, misilleme olarak ABD’nin İçişleri ve Adalet Bakanlarının Türkiye’deki mal varlıklarını donduracağını açıkladı.

Bunun üzerine sosyal medya platformu Twitter’dan açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisi Yurter Özcan, “Erdoğan yaptırım uygulayacağı kişinin görev alanını bilmiyor. ABD İçişleri Bakanının görev alanları: federal devlete ait araziler, doğal kaynaklar, park/bahçeler ve ülke jeolojisi ile ilgili konular… Tebrikler AKP, bu gurur senin!” diyerek Erdoğan’ı eleştirdi.