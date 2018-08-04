4 Ağustos 2018 10:53

ABD - Türkiye krizine Şener'den çarpıcı yorum

ABD - Türkiye krizine Şener'den çarpıcı yorum
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye ile ABD arasında krize dönüşen Rahip Brunson pazarlığına ilişkin çarpıcı bir yorumda bulundu.
+ A -

Bağlantılı Haberler

Paylaş

Türkiye ile ABD arasında krize dönüşen Rahip Brunson'ın tahliye pazarlığı sürüyor. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, gergin ilişkiyle ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

Şener, kişisel Twitter hesabından paylaştığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

Türkiye-ABD ilişkileri gergin..
Bu bir görüntü mü, yoksa gerçek mi?
Herkes gerçek olduğu inancında..
Ben hariç..
Sn Erdoğan, evet, dostlarını hep değiştirmiştir.
Ama gürültüler ayyuka çıksa da, ABD ve İsrail’le stratejik ortaklığı hiç değişmedi.
Gizli veya açık..
Ama değişmedi!

Çok Okunanlar

Siyaset