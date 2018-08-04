ABD - Türkiye krizine Şener'den çarpıcı yorum

Türkiye ile ABD arasında krize dönüşen Rahip Brunson'ın tahliye pazarlığı sürüyor. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, gergin ilişkiyle ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

Şener, kişisel Twitter hesabından paylaştığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

Türkiye-ABD ilişkileri gergin..

Bu bir görüntü mü, yoksa gerçek mi?

Herkes gerçek olduğu inancında..

Ben hariç..

Sn Erdoğan, evet, dostlarını hep değiştirmiştir.

Ama gürültüler ayyuka çıksa da, ABD ve İsrail’le stratejik ortaklığı hiç değişmedi.

Gizli veya açık..

Ama değişmedi!