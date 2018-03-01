Karamollaoğlu'ndan AKP görüşmesi sonrası açıklama

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelerek SP lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

İkili arasında görüşme sona erdi. Karamollaoğlu yaptığı açıklamada, 'İttifakla ilgili görüşümüz belli, gündemimizde yok" dedi.

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Karamollaoğlu, "Türkiye'nin ve dünyanın tüm meselelerini neredeyse görüştük" diye konuştu.

Seçim ittifakıyla ilgili de konuştuklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Daha öncede açıkladım, seçim sath-ı mailine girmeden bu konu fuzuli, bize bir teklif iletildi ama biz görüşümüzü bir daha aktardık. Gündemimizde yok" dedi.

Saadet Partisi ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ancak geri dönüş alamadıklarını ifade eden Erdoğan, "Bizim kapımız kapanmış değil, yasal oalrak kapanmayana dek. Muhataplarımızdan karşılık gelmesi halinde onu da değerlendiririz. Ben görüşmeyi yaptım, hatta Sayın Şentop’u da tekrar gönderdim. Ama oradan henüz maalesef bir ses çıkmadı. Önümüzde daha vakit var. Muhataplarımızdan karşılık gelmesi halinde onu da değerlendiririz. Biz bütünleşelim istiyoruz" diye konuşmuştu.