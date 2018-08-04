Usluer: Değişim talebi bitmeyecek

SEBAHAT KARAKOYUN/BİRGÜN- Parti yönetimine teslim edilen imzalarla ilgili inceleme hafta başında bitecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek dün yaptığı yazılı bir açıklamayla teslim edilen belge sayısının 618 olduğunu duyurdu. Fotokopi, mükerrer ve delege olmayanların imzaları düşüldüğünde ise sayının 605 olduğunu belirten Erkek, “Bu 605 beyan üzerinde delege listemizle karşılaştırmalı inceleme devam etmektedir. Halihazırda delege sayısı 1242 olup salt çoğunluk 622’dir. Mevcut hali ile dahi teslim edilen belge sayısı yeterli değildir. Yasal süresi içinde gerçekleşen imza geri çekme beyanları 605 sayısından düşüldükten sonra toplam imzanın yeterli sayının çok daha altında olduğu aşikardır” dedi.

CHP yöneticilerine göre, yapılan incelemenin ardından olağanüstü kurultay isteyenlerin sayısı 540-550’yi aşmayacak.

Bu arada CHP Yönetimi, imza tartışmaları ve tepkilerini etkisiz kılmak için karşı hamleye hazırlanıyor. Olağanüstü kurultay tartışmaları başladığında “Yeni süreçte partide ciddi değişiklikler olacaktır. Hiç kimse bundan endişe duymasın” açıklamasıyla parti yönetiminde değişikliğe gideceği mesajı veren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “elini rahatlatmak” için yapılacak ilk toplantıda MYK üyelerinin istifalarını sunmaları bekleniyor. CHP kulislerinde hafta başında yapılması gereken olağan MYK toplantısının ertelenmesi de değişiklik iddialarını güçlendirdi. İmzalarla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından MYK değişikliğinin gerçekleşeceği belirtiliyor.

Değişim talebi bitmeyecek

Olağanüstü kurultay isteyen delegeleri temsilen bu süreçte sözcülük yapan CHP PM Üyesi Gaye Usluer, süreç Genel Merkez’in istediği gibi sona erse de “değişim talebinin bitmeyeceğini” söyledi.

İmzaları teslim ettikleri parti yöneticisinin ısrarlı sorularına rağmen imzalarını geri çektiklerini iletenlerin sayısıyla ilgili bilgi vermekten kaçındığını belirten Usluer, “Biz iki saat kaldığımız genel merkezden ayrılır ayrılmaz aynı parti yöneticisinin ‘yeterli imza yok’ açıklaması yapması dikkati çekici” dedi. İddia edildiği gibi imza veren delegelerin daha sonra kendilerine değil Genel Merkez’e imzasını geri çekme belgesi göndermesinin, bazılarının delegelikten istifa etmelerinin “tuhaf bir durum” olduğunu belirten Usluer, “Siyasi etikle bağdaşmayan şeyler yaşanmıştır. Yarar sağlamak ya da zarar görmemek adına farklı davranış biçimleri sergilenmiştir. Üzerinde durulması gereken nokta budur” dedi.

Yargı tartışmaları

Usluer, sürecin sonuçlanmasının ardından yaşanabilecek gelişmelere ilişkin de şunları söyledi:

“Süreç genel merkezin istediği gibi sonuçlansa da değişim talebi bitmeyecektir. Ondan sonra yaşanacak süreç delegenin, üyenin, seçmenin vicdanında yapacağı değerlendirmelere göre şekillenecek, ete kemiğe bürünecektir. Yaşanacakların sorumlusu değişim talebine gözlerini, kulaklarını kapatanlar olacaktır. Biz temsil heyeti olarak partimizi yargıya götürmeyeceğimizi beyan ettik ancak 630 imza sahibinin bundan sonra kendi vicdanlarıyla yapacakları hareketleri kontrol şansımız yok.”