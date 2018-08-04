Kılıçdaroğlu imza sayımı için talimat verdi

CHP'de değişim isteyen muhaliflerin delege imzalarını teslim etmesinin ardından genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sayım için 'hızlı olun' talimatı verdiği öğrenildi. Ayrıca imza sayımı sırasında genel merkezde seslerin yükseldiği bildirildi.

Rifat Başaran'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre CHP’de, muhaliflerin imzalarını genel merkeze teslim etmesinin ardından ayrıntılı inceleme başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, dosyadaki evrakı incelemeden belge vermek istemedi. Sonunda muhalifler dosyanın incelenmesini kabul ederken Erkek, dilekçeye, 'Dosyanın incelenmek üzere alındığına ilişkin' şerh koydu. Dosyada yapılan ilk inceleme, yazı işleri bölümünde gece saatlerine kadar sürdü.

Akşam geç saatlerde parti içi muhaliflerden Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile eski milletvekilleri Emre Köprülü ve Necati Yılmaz bir kez daha CHP Genel Merkezi’ne geldi.

Genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan ve Muharrem Erkek’in de bulunduğu ve belgelerin tasnifinin yapıldığı yazı işleri odasında iki taraf arasında sesler yükseldi. Tartışmanın fotokopi olan belgelerin kabul edilmesi talebi üzerine yaşandığı öğrenildi.