Hükümete çağrı: ABD elçiliği inşaatını durdurun

Sözcü- Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki 37 bin metrekarelik alanda inşa edilen yeni ABD büyükelçiliği binası ve yerleşkesinin 2019'da bitirilmesi planlanıyor. Çukurambar semtindeki inşaatta 24 saat çalışma yapılıyor. Söz konusu parsel, Gazi Üniversitesi tarafından 2014'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) devredilmişti. Ancak bu devir için Gazi Üniversitesi'ne verilmesi gereken parayı, bir inşaat şirketi ödedi. TOKİ ise arsayı ABD misyonuna büyükelçilik binası yapılması için 11 Nisan 2014'te 88 milyon dolara sattı. 3 yıl sonra da arazide inşaat başladı.

Atatürk Orman Çiftliği arazisinin ‘hülle' yoluyla ABD'ye satıldığını söyleyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile diğer sivil toplum kuruluşları arazi için eylem yapmış ve suç duyurusunda bulunmuştu.