O müdür hakkında soruşturma açılacak mı?

Odatv- HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Basın İlan Kurumu'ndaki FETÖ, kadrolaşma ve yolsuzluk iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu.

"FETÖ çatı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Zaman Gazetesi eski imtiyaz sahibi Alaattin Kaya ve firari eski AKP Milletvekili Hakan Şükür ile ilişkisi olan ve çok sayıda samimi fotoğrafları yayınlanan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, 24 Kasım 2015 yılından bu yana Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir. Öte yandan Basın İlan kurumu ile ilgili nerdeyse her gün yeni bir iddia ortaya atılmaktadır" diyen Bilgen, verdiği soru önergesinde şunları belirtti:

"Basın İlan Kurumu Yakup Karaca hakkında açılmış herhangi bir soruşturma var mıdır? Eğer bir soruşturma yoksa basında çıkan haberlerden sonra Yakup Karaca ile ilgili herhangi bir soruşturma açılacak mıdır?

Yakup Karaca’nın Bank Asya hesabı var mıdır? Çocukları ya da yakınlarının cemaat okullarına gittiğine dair iddialar doğru mudur?

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca’nın çocuklarının “FETÖ”nün okullarında yüzde 68 indirimle okuduğu iddia edilmektedir. Karaca, “FETÖ”nün önemli isimlerinin çocuklarına bile tanınmayan bu büyük indirimi nasıl yaptırabilmiştir?

FETÖ”nün firari sanıklarından Hakan Şükür ile el ele fotoğrafları ortaya çıkan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin’in Hakan Şükür ile olan ilişki ağı araştırılmış mıdır?

Yakup Karaca hakkında herhangi bir soruşturma açılmamasının sebebi kendisinin Albayraklar Holding Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Karaca’nın kardeşi olması mıdır?

Yakup Karaca’nın “FETÖ” nün Basın İmamı olarak geçen Alaaddin Kaya ile bir ilişkisi var mıdır?

OHAL kapsamında yayınlanan KHK’larla binlerce memur işten çıkarılmıştır. Basın İlan Kurumu’ndan yaşanan ihraç var mıdır? Bu kapsamda kaç kişinin işine son verilmiştir? Bu kişiler arasında üst düzey yöneticiler var mıdır?

Yakup Karaca’nın genel müdür olduğu Basın İlan Kurumu’nda, sınavsız alımların olduğu, akraba ve yakın çevresinin işe alındığı, liyakata dayalı personel alımlarının yapılmadığı iddiaları doğru mudur? Eğer böyle alımlar varsa bu nasıl mümkün olabilmektedir?

Basın İlan Kurumu neredeyse her gün çıkan haberlerde dile getirilen iddialara karşı neden bir açıklamama yapmamaktadır?

Türkiye’de kaç gazete resmi ilan almaktadır? Bunların tirajları nedir? Bunlara ne kadar para aktarılmaktadır?

Basın İlan Kurumu’nun “FETÖ”ye bağlı ve yakın gazetelere kamu ilanı verdiği doğru mudur? Eğer doğruysa bu ilanının miktarı ne kadardır? 15 Temmuz sonrasına kadar “FETÖ” gazetelerine ilan verildiği doğru mudur? Bu konuda Kurum yetkilileri hakkında yasal işlem yapılmış mıdır?

Basın İlan Kurumu’nun aslında düşük tirajlı bazı gazetelere aylık 100 bin liraya kadar para aktardığı iddia edilmektedir. Türkiye’de gazete tirajları sahte gösterilerek kaç gazeteye ne kadar ilan verilmiştir? Bu konuda MİT, MASAK ve MALİ ŞUBEnin araştırması var mıdır?

30.000 civarındaki kamu kuruluşundan aldığı ilan ve reklamların, 41 ildeki yaklaşık 800 gazetede yayınlatılmasında aracılık eden Basın İlan Kurumu (BİK), kurumsal e-dönüşüm kapsamında başlattığı çalışmalarda resmi ilanların dijital ortama aktarılmasını sağlamak amacıyla ETG Danışmanlığında Microsoft Dynamics ERP çözümlerini kullanmaktadır. Bu sistemin ihalesi ne kadara yapılmıştır? Bu firma kime aittir? Ne tür bir ihale yöntemi ile ihale gerçekleştirilmiştir?"