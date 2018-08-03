O terörist teslim oldu!

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 10 Ekim 2016 tarihinde AKP Dicle İlçe Başkanı Derya Aktert'in yaşamını yitirdiği terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı gruptan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teslim olan terörist ile birlikte silah ve mühimmatlar ile yakalanan başka bir terörist, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 10 Ekim 2016 tarihinde AKP Dicle İlçe Başkanı Derya Aktert'in yaşamını yitirdiği terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı gruptan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teslim olan teröristin ifadeleri doğrultusunda kırsal alanda gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı bomba yapımında kullanılan araç gereçler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan kaçan bir terörist, kent merkezindeki polis uygulama noktasına gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK'ya katıldığı için pişman olduğunu belirterek teslim olan teröristin ifadesi doğrultusunda, Diyarbakır'da kırsal alanda bulunan örgütün sığınak, mühimmat ve erzak deposu olarak kullandığı 9 farklı yere operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği perasyonlarda 4 el bombası, 2 kalaşnikof tüfek ve çok sayıda şarjörler, kırsal alanda faaliyet yürüten örgüt mensupları ile Kandil arasındaki iletişimi sağlayan telsiz, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda piknik tüpü, kablo ve pil ile çok sayıda örgütsel doküman, fotoğraf ve yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

AK PARTİLİ AKTERT'İ ÖLDÜREN TERÖRİST GRUBUNDA YER ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Teslim olan teröristin verdiği ifadelerde 10 Ekim 2016 tarihinde AK Parti Dicle İlçe Başkanı Derya Aktert'in yaşamını yitirdiği terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı grupta yer aldığı ortaya çıktı. Teröristlerin emniyetteki ifadelerinde, güvenlik güçlerinin SİHA/İHA destekli operasyonları sonucunda örgütün hızla çözüldüğünü belirttiği öğrenildi. Örgüt yöneticilerinin örgüt mensuplarına baskı yaptığını belirten teröristin, örgütten kaçan veya kaçmaya çalışanlara işkence yaparak, infaz ettiğini, kendisinin de birkaç defa kaçmaya çalıştığını ancak yakalanarak işkence gördüğünü, örgütün, anlatıldığı gibi olmadığını, kendinin ve arkadaşlarının aç bırakılarak zorla tutulduklarını anlattığı öğrenildi.

Öte yandan, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Diyarbakır kent merkezinde gerçekleştirdiği operasyonda örgütün dağ kadrosundan silah ve mühimmatla birlikte kaçtığı belirtilen bir terörist yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki terörist de mahkemece tutuklandı.