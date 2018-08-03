Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında, "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nın öne çıkan bölümleriyle ilgili bilgi veren Erdoğan, her bakanlıkla ilgili yapılması planlanan icraatları da paylaştı.
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400 maddenin yer aldığı icraat programında, Kültür ve Turizm Bakanlığı kapsamında hayata geçirilecek projelere dair şu bilgiler yer aldı:
1 Yıkımı tamamlanan “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi” yapım ihalesinin sonuçlandırılması
2 Turizme önemli bir sıçrama sağlayacak yatırım alanlarının geliştirilmesi
3 Kütüphaneye Dönüştürülmesi kapsamında Rami Kışlası'nın 2. Etap Fiziki ilerlemesinin sağlanması
4 Müzeye dönüştürülecek olan Kuleli Askeri Lisesi Rölöve Projeleri’nin tamamlanması
5 30 Adet kütüphanenin “Millet Kıraathaneleri”ne dönüştürülmesi
6 Çin turizm pazarındaki payımızın arttırılması için Çin Eylem Planı’nın hazırlanması
7 Yurt içi ve yurt dışındaki 9 Cami Restorasyonu’nun tamamlanması
8 İstanbul'da kültürel mirasımızı korumaya yönelik devam eden 14 adet proje ve restorasyon işi ’nin tamamlanması
9 İnsanlık tarihini değiştiren, bilinen en eski ibadet yeri “Şanlıurfa Göbeklitepe” örenyerinin ziyarete açılması
10 3 adet “Kültür Merkezi” inşaatının tamamlanması
11 UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Bosna Hersek’teki Sokullu Mehmet Paşa (Drina) Köprüsünün Restorasyonunun tamamlanıp açılması
12 Kırgızistan Bişkek’te Kırgız-‐Türk Dostluk Hastanesinin tamamlanarak açılması
13 Ülkemizde kültür endüstrisinin geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması
14 İstanbul’daki kültürel eserlerimizin daha fazla ziyaretçi ile buluşması kapsamında “Tourİst Kart” ve “İstanbul Kart”sistemine geçilmesi
15 Beş adet Tematik Müzenin açılışa hazır hale getirilmesi
16 Yurtdışı vatandaşlarla bağların güçlendirilmesine yönelik Hareketlilik Programları ve Türkçe öğrenimi programları uygulanması
17 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
18 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması