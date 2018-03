CHP'den yandaş medyaya satılan o daire için ilk açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun her şeyi şeffaf, çocuklarının her şeyi şeffaf, kendisinin ailesinin, oğlunun her şeyi şeffaf" dedi.