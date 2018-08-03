Kaftancıoğlu'ndan, direnişteki Flormar işçilerine ziyaret

CHP’li Canan Kaftancıoğlu, “Sizler 81 gündür gerçekleştirdiğiniz bu direnişle Flormar’ın değil direnişin, direncin insanları güzelleştirdiğini dünyaya gösterdiniz. Bu haklı isteklerinizle ve bu inancınızla mutlaka kazanacaksınız. Sonuna kadar bu mücadelenizin yanında olacağım” dedi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan kozmetik firması Flormar’ın sendikalaştıkları gerekçesiyle işten çıkardığı işçilerin 15 Mayıs’tan bu yana fabrika önünde sürdürdükleri eylem 81. gününde 2018’in Ocak ayında Petrol-İş Sendikası’na üye olup haklarını almak isteyen bir grup işçinin tazminatsız bir şekilde işten atılmasıyla başlayan süreçte bugüne kadar çoğu kadın 132 Flormar işçisinin işine son verildi. Sendikal haklarıyla birlikte işlerine geri dönene kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyleyen işçilere bir destek de CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’ndan geldi.

‘FLORMAR’IN DEĞİL DİRENİŞİN İNSANLARI GÜZELLEŞTİRDİĞİNİ GÖSTERDİNİZ’

Fabrika önünde eylem yapan işçileri ziyaret eden Kaftancıoğlu, “Emeklerinizin karşılığını istediğiniz için işinize son verildi. Hatta bazılarınız direnişteki arkadaşlarınıza destek olduğunuz, yanlarına gittiğiniz, alkışladığınız için işinizden oldunuz. Bu fabrikada bir işçiye emeğinin karşılığı olan ücretin çok altında maaş verip o işçiyi 5 kişilik iş yapmaya zorluyorlar. Bu fabrikada işçilere mobbing uygulanıyor, en ufak hatalarında tutanak tutulup maaşlarından kesinti yapılıyor. Bu iş yerinde kadın işçiler aynı işi yaptıkları halde erkek işçilerden daha az ücret alıyor. Bu iş yerinde bu fabrikada işçi sağlığı ve güvenliği hiçe sayılıyor. Bu yüzden burada direniş tereddütsüz en meşru haktır ve mutlak zafere kadar sürecektir. İşçi arkadaşlarımız, sendikalı olarak işlerine geri dönmek, ücretlerine zam ve işyerinde işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını istiyorlar. Sizler 81 gündür gerçekleştirdiğiniz bu direnişle Flormar’ın değil direnişin, direncin insanları güzelleştirdiğini dünyaya gösterdiniz. Bu haklı isteklerinizle bu inancınızla mutlaka kazanacaksınız. Sonuna kadar bu mücadelenizin yanında olacağım” dedi.

‘NE MUTLU KADIN MÜCADELESİNİ, SINIF MÜCADELESİNİ YÜCELTEN SİZLERE’

CHP’li Kaftancıoğlu konuşmasında Ümit Kaftancıoğlu’nun bir sözünü de hatırlatarak şunları söyledi: “1980 yılında Ümit Kaftancıoğlu şunları söylüyordu; ‘Bir fabrikanın varlığı sermayesi mi, makinesi mi, patronun kasası mı? Elbette hayır. Bir fabrikanın varlığı işçisi. Arılar gibi bal yapan, üreten, yaşamı sürdüren işçiler. İşçilerin sesi, eli ayağı, evi, yolu, ekmeği, tulumları, çocukları, semti, gecekondusu, fırını, bakkalı, kasabı, yol parası, gelişi, gidişi, grevi, tutumu, sigorta, güvence savaşımı... Yaşamı oluşturan zincir budur." İşte sizin bu direnişiz yaşamı oluşturan zincirin bir parçasıdır. Ne mutlu kadın mücadelesini, sınıf mücadelesini yücelten sizlere. Bu direnişiniz, tüm Türkiye’deki sınıf mücadelesi yapanların yoluna ışık olacaktır. Emin olun, eninde sonunda haklarınızı kazanacaksınız.”

İŞTEN ATILANLARIN EYLEMİNE DESTEK VERENLER DE İŞTEN ATILIYOR

Kozmetik firması Flormar’ın sendikalaştıkları gerekçesiyle işten çıkardığı işçiler fabrika kapısı önünde başlattıkları eylemi bir süre önce fabrikanın karşısına taşımak zorunda kaldıklarını söyledi. Fabrika duvarlarının tel örgülerle ve brandalarla kapatıldığını söyleyen işçiler, “Fabrikada çalışmaya devam eden işçi arkadaşlarımızın bizimle temas kurmasını engellemek istiyorlar” dedi. Flormar yetkililerin ayrıca fabrika duvarlarına ve çevresinde bulunan ağaçlara çok sayıda kamera yerleştirildiği de görüldü. Eylemdeki işçilerin iddiasına göre kamera görüntülerinden eylemdeki arkadaşlarına destek veren işçiler tespit edilerek onların da işlerine son verildi.