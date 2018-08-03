Gürsel Tekin’den muhtarları sevindirecek teklif

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, mahalle muhtarının kendi görev ve yetki alanlarına giren konularda görüş bildirmesi ve oy kullanması için, ilçe, büyükşehir belediye meclis ve İl Genel Meclis toplantılarına bağımsız üye olarak katılmalarının önünü açacak olan Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına verdi.

Vermiş olduğu Kanun teklifi hakkında değerlendirme yapan Tekin : “Muhtar, halkın seçtiği temsilcidir. Yerel halkın dilek ve isteklerinin taşıyıcısı olan muhtarların Belediye Meclislerinde ve Encümeninde bağımsız üye sıfatıyla yer alması bir nevi halkın nispi de olsa temsilini sağlayacaktır.” Dedi

Muhtarlar zor koşullarda görev yapıyor. 52 bin muhtarın çalışma koşullarını kolaylaştırmalıyız" diyen Tekin, TBMM'deki partilere de "Gelin Meclis açılır açılmaz bu teklifi kanunlaştıralım ve muhtarlarımızın, belediye meclis toplantılarına ve İl Genel Meclisi toplantılarına bağımsız üye olarak katılmalarının önünü açalım." çağrısını yaptı.