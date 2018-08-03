Erdoğan'dan 'döviz' çağrısı: Milli direnişinizi gösterin

Açıklanan ​100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedefler yer alıyor. Programda bütçe ve kamu maliyesiyle ilgili atılacak adımlar da bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Amacımız ecdadımızdan aldığımız emaneti daha da yükseğe çıkartarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bugünkü proje toplantımızı bu yolda atılmış küçük ama önemli bir adım olarak görüyorum. Meclis'te ettiğimiz yeminle birlikte gerek şahsım, gerek bakanlarım, yoğun bir mesai içindeler. Bir yandan yeni yönetim sisteminin mimarisini oluşturuyor, bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri hayata geçirecek programları hazırlıyoruz. Anayasa değişikliğine uygun şekilde, yeni sisteme geçişin gereği olarak ilka edilmesi gereken kanunları yürürlükten kaldırdık. İlk iş olarak, Cumhurbaşkanlığımızın ve bakanlıklarımızın teşkilat yapılarını oluşturduk ve bakanlarımızın atamalarını da yaptık.

Üst düzey yöneticilerimizle ilgili hazırlıklarımız da hızla ilerliyor. Yeni kurulan başkanlıklarımızın işler hale getirilmesine ilişkin çalışmalarımız da sürüyor. Orta Vadeli Programı ağustos ayı sonuna kadar kamuoyuna ilan etmeyi planlıyoruz. 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarımıza başladık. Kasım ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedefliyoruz.

Tamamlanacak proje sayısı 1000'in üzerindeydi, 400'üne programda yer verdik. Kitapçıkta tamamı yer alan 400 projeyi başlıklarıyla zikretmek dahi tüm günümüzü alacağı için bazı başlıkları ifade etmekle yetineceğiz.

-Cumhurbaşkanlığının doğrudan yürüteceği faaliyetleri sınırlı tuttuk. Biri, e-devlet sistemini etkinleştirmek olacaktır. Bir başka projemiz de tüm icraat ve projelerin 81 il bazında takibini sağlayacak bir sistemi en kısa sürede Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurmaktır. Böylece tüm ihtiyaçları ve yatırımları, Ankara'ya uzanan karşılıklı iletişime dayanan bir sistemle kontrol etme imkanına kavuşacağız.

400 projeden 48'i savunma sanayinden

-Savunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum. 400 projenin 48'i savunma sanayimize aittir. 100 günlük dönemde elde edeceğimiz ilerleme, lritik ehemmiyete sahiptir. Tehdide ve baskıya maruz kaldığımız dönemde, kendi göbeğimizi kendimizin kesmesine katkı sağlayacak her çalışma bizim için kıymetlidir. Bu projeler geniş bir yelpazeye yayılıyor. Güçlü ordu demek hem sayısal olarak yeterli hem de aracından mühimmtına, yazılımına kadar sizin kontrolünüzde donanıma sahip ordu demektir. Hala kat etmemiz gereken çok yol olduğunu biliyoruz. Her ne olursa olsun savunma sanayi projelerinden asla taviz vermeyeceğiz.

-Adalet Bakanlığı: Açtığımız 242 adalet hizmet binası, gelişmiş elektronik yargı ağı, çeşitlendirilmiş hak arama yolları, SEGBİS, güncellenmiş mevzuatı ile adaletin tesisinde adeta devrim yapmış bir bakanlığımızdır. Bunlara rağmen FETÖ'nün yol açtığı tahribatı giderme konusunda önemli mesafe kat ettik. Terör örgütü mensuplarını büyük ölçüde temizledik ama bitmedi, daha yapacağımız çok şey var. Bu virüsün temizlenmesi gerekiyor.

Yeni adli yılla birliikte yargı 'hedef/süre' uygulamasına geçiyoruz. Önceden ilan edilecek süreler içinde tamamlanmasını amaçlıyoruz. Savcılık, mahkeme ve icra müdürlükleri ile emniyet birimleri arasındaki yazışmaların entegre edilmesidir.

Arabuluculuk ve uzlaşma uygulamalarını daha da etkinleştirerek mahkemelerin iş yükünü hafifletiyoruz. Bursa, Adana, İzmir, Erzurum, Samsun, İstanbul ve Ankara bölge mahkemelerine ek olarak Sakarya ve Konya'da da faaliyete geçiriyoruz. Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz ve sağlayacağız.

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Burası vasıtasıyla en büyük hizmetleri verdiğimiz kesimlere hitap ediyoruz. Türkiye'de kendi iradesiyle tercihini başka yönde kullananlar dışında sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında kalan kimse yoktur. Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen tasarruf, teşvik ve konut yardımı ödemelerini iade ettik. Tasarruf teşvik fonu için 4.5 milyon kişiye 15 milyar lira; konut edindirme yardımı için 8 milyon kişiye 3.5 milyar lira geri ödeme yaptık. Bunu bizden önceki iktidarlar ne yazık ki işçisinden, memurundan kesmişti. Ya devlet memuruna işçisine borçlu olur mu?

-Geçtiğimiz 16 yılda 242 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. Yeni dönemde sosyal yardım veri tabanı oluşturacağız. Çalışanlar ve emeklileri insanca yaşayabilecekleri bir gelir düzeyine çıkarmanın gayretinde olduk. Bin liralık ikramiyenin ilkini Ramazan Bayramı'nda ödemiştik. 100 günlük programımız kapsamında emeklilerimize ikinci ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde teslim ediyoruz.

-Yeni dönemde sosyal yardımdan ziyade istihdama yöneltecek bir anlayışı öne çıkarmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımızı üretken hale getirmenin en büyük ve kalıcı yardım olduğuna inanıyoruz.

-Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini temin ediyoruz. Engelli sağlık raporları için yeni bir sistemi hayata geçiriyoruz. 100 bin gencimizin sosyal çalışma programlarından faydalanması doğrultusunda ilk uygulamayı başlatıyoruz. İşverenlere sağladığımız teşviklere ilave olarak, kadınlara, gençlere ve engellere sunulan imkanları geliştiriyoruz.

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: TOKİ vasıtasıyla inşa ettiğimiz 837 bin konutla barınma sorunlarının çözümüne öncelik ettik. Binalar gayet güzel, fiyatlar uygun... Ülkemiz için hayati öneme sahip kentsel dönüşüm projelerimiz hızla devam ediyor. Atık su arıtma hizmetlerini nüfusun yüzde 86'sına kadar ulaştırdık.

-Şehirlerimizin marka değerlerini geliştirmeye yönelik projeler başlattık. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi. Kanal İstanbul'un taşınmaz devirlerini tamamlayacak, çevre düzenlemesi ve imar planlarını onaya sunuyoruz. Bu proje, finansmanı itibariyle 22 milyon metrekare arazinin TOKİ'ye devriyle tamamlanıyor. Hayata geçirmeye kararlıyız. Bununla, Karadeniz'i Marmara'ya bağlıyoruz. Boğazda bir keresinde, Selimiye'nin önünde bir tanker yandı. Ve 7 ayı aşkın bir süre bu devam etti. Geçenlerde yine Kandilli civarında bir yalıya kuru yük gemisi bindirdi. Ve bu sabah bir gemi, aynı şekilde arıza yaptı ve saatlerce boğaz tıkandı. Bunun alternatifini üretmemiz gerekiyordu. Şimdi biz bu proje ile bir şey hallediyoruz: Hem alternatif üretiyoruz, bu alternatifle beraber de iki tane butik şehir kuruyoruz. Bunlar bizim rezerv alanlarımızı oluşturacak. Burada gerçekten dikey değil yatay mimarinin egemen olduğu bir şehircilik anlayışını hakim kılacağız. Bisiklet yolundan turunuz otomobiline kadar sahil şeridinde akacak. İstanbul buna hasret. Bir Süveyş kanalı, Panama kanalı olacak da; niçin bir Kanal İatanbul olmasın. İşte güzelliği görüyorsunuz! Bunun durdurulması diye bir şey yok. Bu projeyi biz olmaza olmaz görüyoruz ve olacak!

-Seçim vaadimiz olan millet bahçelerine geliyorum. 5'ini tamamlıyoruz, 6'sının inşasına da başlıyoruz. Atatürk Havalimanı'nı 29 Ekim'de İstanbul 3. Havalimanı bittikten sonra süratle yavaş yavaş taşıyoruz. Türkiye'nin en büyük millet bahçesi Atatürk Havalimanı olacak. Çünkü her taraf beton yığınlarıyla dolu. Artık bunlardan bir geri dönüşle kurtulmamız lazım. Nerede malum eski statlar varsa, bunları millet bahçesine çevirmek suretiyle yeşil alanlarımızı çoğaltalım.

Kentsel dönüşüme hız veriyoruz. Biz söz verdik mi yaparız; iki kere iki dört. Bakanımız, şu anda nerede bu tür yerler varsa hemen, süratle millet bahçesine çevireceğiz. 17 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim ediyor, 16 binin temelini atıyoruz. 15 bin 553 konutu satışa çıkarıyor, bir o kadarının da ihalesini tamamlıyoruz.

Kamu kurumlarına tashihli, hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılması için değerlendirme çalışmaları yapıyoruz. Emlak Bankası’nı tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları da gerçekleştiriyoruz.

İmar barışı kapsamında 13 milyon yapıyla ilgili işlemleri tamamlıyoruz.

-Dışişleri Bakanlığı: Ülkemizin dünyada temsili ve çıkarlarının korunması konusunda bakanlığımız başarılı işlere imza atıyor. Dünyadaki diplomatik misyonlarımızın sayısını 163’ten 240’a çıkardık.

Dış politikamıza getirdiğimiz bir yeni bakış açısı vardır. Türkiye bugün kriz ve felaket bölgelerinde bayrağı ilk aranan ülke durumuna gelmiştir. Kardeşlerim, değerli dostlar, Türkiye'nin terör örgütleriyle yurtdışında yürürttüğü mücadele devam ediyor. PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi için diplomatik faaliyetlerimiz sürüyor. Suriye'de güvenli hale getirdiğimiz bölgelere dönen misafirlerin sayısı bu dönemde 250 bini bulacak.

Münbiç konusunda yürüttüğümüz ortak çabaların aramızdaki diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz. Musul ve Basra konsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriyoruz. NATO'nun Irak'taki misyonuna Türkiye'den bir komutan yardımcısı atanıyor. Filistinli kardeşlerimize her platformda destek olmayı sürdüreceğiz. Filistin, yalnız değilsin!

-10. Büyükelçiler Konferansı'mızın konusunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde girişimci politika olarak belirledik.

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Çok öneli başarılara imza attık. Yatırımlarla elektrik enerjisinde kurulu gücümüzü 87 bin megawatt'a çıkardık. 530 yeni HES kazandırdık. Rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisi konusunda çok önemli mesafeler kat ettik. Buna şimdi nükleer enerjiyi ekledik. 3. nükleer enerji santralimizi Trakya'da kurmayı planlıyoruz. TANAP, Türk Akımı ve Kuzey Irak, Doğu Akdeniz boru hatları gibi projeleri hayata geçiriyoruz.

Göreve geldiğimizde 6 ilimizde doğalgaz vardı, şimdi 78. Şimdi sırada 100 günlük icraat programımız çerçevesinde Şırnak ve Artvin'e de doğalgaz vermeye başlıyoruz. Hedefimiz Hakkari'yi de yıl sonuna kadar buna ilave etmek.

-Akdeniz'de bir derin bir sığ sondaj başlatıyoruz. Birileri gelmiş konuşmuşlar "Türkiye ne yapıyor" diye; Türkiye bildiğini yapıyor. İkinci bir sondaj gemisi alıyoruz. Çalışmalarımızı 3 kat artırıyoruz. Soma ve Tunçbilek'te kömür sahalarını özel sektörün işletmesine açıyoruz. 4.8 milyar dolar yatırım tutuarı olan güneş santralleri için yarışma ilanına çıkıyoruz. Eskişehir Alpu'da da termik santral inşası için ihaleye çıkıyoruz.

-Gençlik ve Spor Bakanlığı: Hiçbir dönemde olmayan yatırımlar bu dönemde oldu. 1 milyon çocuğumuzu sportif yetenek taramasından geçiriyoruz.

-Dernek ve vakıfların yurtlarına verdiğimiz beslenme yardımına barınma yardımını da ekliyoruz

-Hazine ve Maliye: Bu bakanlığımız vasıtasıyla kamunun mali kaynaklarını tek elde topladık. Kişi başı milli gelirimizi 3500 dolardan 11 bin dolara çıkardık. Kamu borçlarının milli gelire oranını yüzde 60'tan yüzde 8.4'e düşürdük. Ülkemiz büyüdükçe her alanda olduğu gibi makroekonomik ölçeklerimiz de değişmiştir. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız gelişmelerin ekonomi alanındaki programlarımızı yavaşlattığı gerçektir. 15 TEmmuz ve sonrasındaki olayların hedefinde ekonomimizin de bulunduğunu görüyoruz. Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişeniz olmasın, biz bu savaştan da galip çıkacağız. Bu tuzakları bize çok kurdular, hepsini de aştık. Bunun için 100 günlük icraat programımızı bütçe disiplininden taviz vermeden hazırladık.

Yaklaşık 40 milyar kamu kaynağını tek hesapta yöneterek 3 ila 4 milyar lira arasında ek gelir elde etmeyi planlıyoruz. Aziz milletime de bir çağrı yapıyorum, yastık altından gelin dövizleriniz, dolarlarınızı, avrolarınızı, altınlarınızı çıkartın. Gelin bunları TL'ye, nakde dönüştürün. Yerli, milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun. Ben milletime inanıyorum. 2008-2009'da da yaptılar. Biz çağrımızı yaptık, milletimiz de adımını attı, iş bitti. İşte buyurun kredi derecelendirme kuruluşlarının objektif olmayan raporları nedeniyle karşılaştığımız zorlukları aşmak dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz. Bu doğrultuda ilk defa Çin yuan'ı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz. Kalkınma Bankası cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak bir bankacılık modeli doğrultusunda yeniden yapılandırıyoruz. Gelişmiş ülkelerdeki kalkınma bankacılığını oluşturacak bir sistem oluşturuyoruz.

-İçişleri Bakanlığımız gerek terörle mücadelede, gerek asayiş hizmetlerinde gösterdiği başarılarla huzurun teminatıdır. Türkiye tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar farklı ve tehlikeli terör örgütlerinin tehdidinde bulunduğu bir dönemde İçişleri Bakanlığımıza daha büyük görevler düşüyor. Emniyet teşkilaımız bu virüsten büyük ölçüde temizlendi. Bakanlığımız terör örgütlerine göz açtırmayacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İşbirliği ve uyumun zirveye ulaşmış olması operasyonların etknliğini artırdı. Doğu sınırlarımızda hala devam eden projelerimizi de tamamlayacağız.

Bürokrasiyi azaltmak amacıyla 750 belgeye ek olarak 295 belgeden de vazgeçiyoruz. Bakanlığın 15 ayrı hizmetini e-Devlet üzerinden sunmaya başlayacağız. Elektronik belediye projesiyle yazılımların ortak bir platformda buluşturulmasında da ilerleme sağlayacağız.

-Tuzla, Kocaeli, Iğdır ve Kırıkkale'de 4 yeni geri gönderme merkezi kuruyoruz. Elazığ ve Van'a ilave olarak Antep'te de jandarma taktik İHA komutanlığı kuruyoruz. FETÖ operasyonlarından elde edilen dijital materyallerden 300 binin daha incelenmesini tamamlıyoruz.

-Kültür ve Turizm Bakanlığı: Çok önemli görevlere sahip olmasına rağmen bir türlü arzu ettiğimiz neticelere ulaşamadığımız bir bakanlığımızdır. İnşallah yeni dönemde sektörün içinden gelen bir arkadaşımızla bakanlığımızı yürüteceğiz. Bakanlığımızın çok büyük atılımlar gerçekleştireceğine inanıyorum.

Sektörde başlayan toparlanma bu yıl bir patlamaya dönüştü. Turizmde yeni pazarlara açılıyoruz. Çin'in turizm pazarındaki payımızı artırmak için eylem planı hazırlıyoruz. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin ihalesini sonuçlandırmak için gereken adımları attık. Gaziosmanpaşa'da meşhur Rami Kışlası'nı kütüphaneye dönüştürmek üzere adımlarımızı attık. Kuleli Askeri Lisesi'nin müzeye dönüştürülmesi için gereken projeleri tamamlıyoruz. İstanbul, müze fakiri. Sürprizlerimiz var size. Ama şimdi söylemiyoruz hepsini. Çünkü ikinci üç ay var, üçüncü üç ay var... 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştürmesi işini yapıyoruz.

-Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi ziyarete açıyoruz. Gitmeyenler muhakkak gitsin. Nefis bir yer muhteşem bir yer. Resmi açılışını bizzat yapacağım.

-Milli Eğitim Bakanlığı: Sınıflarımızdaki öğrenci sayısını hatırlayın. 60, 70, 100'lü sınıflarımız vardı, 30'un altına indirdik. Toplam öğretmen sayısını 920 bine yükselttik. İlk ve orta öğretimde ders kitabı bulamazdık. Eğitim öğretimin içeriği bakımından arzu etiğimiz yere gelemediğimizi biliyoruz. Tam gün öğretim gören öğrenci sayısını artırıyoruz. 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz. Her okulumuzda en az bir polis memurunu devlete ait görevlendiriyoruz. Bir türlü çözemediğimiz yabancı dil eğitiminde problemi çözmek için yeni yöntemler devreye alıyoruz.

-Milli Savunma Bakanlığı: Son yıllarda en büyük değişimi yaşayan kurumlarımızdan biridir. Bedelli askerlikle ilgili kanun çıktı. Kanunu imzaladım. Hayırlı olsun. Kanunun uygulamasıyla ilgili süreç yürütülüyor. Yüksek öğrenime kayıtlı öğrencilerimizin işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabilmesini sağayacağız. Gazi Uyum Evi'nin ihalesini yapıyoruz. 1.6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını da başlatıyoruz. Burgazada korvetini 27 Eylül'de teslim ediyoruz. Yerli ve milli eğitim uçağımız Hürkuş'u envantere alıyoruz. Milli insansız uçak ANKA'dan 4, SİHA'lardan da 6 adeti ordunun kullanımına sunuyoruz. Harita Genel Müdürlüğü'nün yerli sistemi olan HGMKüre ve HGMAtlas'ı hizmete sunuyoruz.

-Sağlık Bakanlığı: Gerçekleştirdiği büyük sağlık reformuyla iftihar kurumlarından biri olmuştur. Geçitğimiz 16 yılda 81 şehrimizde 1245 yeni hastane inşa ettik. 540 bin sağlık çalışanını işa başlattık. 112 acil istasyonu sayısı 2641'e, ambulans sayısını 5 bine çıkardık. Nereden nereye... Ülkemizde hiç olmayan hava ambulanslarını... Hatırlayın, karda kışta köpeklerin çektiği kızaklarla hastalarımız taşınırdı. Yaşlı amcaları çeker hastaneye götürürlerdi. Ama şimdi paletli ambulansları faaliyete geçirdik. Türkiye sadece kendi vatandaşlarına değil dünyanın dört bir yanından gelerek şifa arayanlara hizmet verecek bir sisteme kavuşmuştur.

-Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'yi kuruyoruz. Kamu hastanelerinin acil servislerindeki yığılmayı önlemek için gereken önlemleri alıyoruz. Obeziteyle mücadeleyi yaygınlaştırıyoruz. Aşıların ülkemizde üretimi için proje çağrısına çıkıyoruz. Aile hekimlerinin başvuru oranını yüzde 40'a çıkartacak şekilde güçlendiriyoruz.

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Türkiyenin gelişmesi ve kalkınmasında kritik öneme sahip çalışmalar yürütmüştür. Yeni kurulan 110 sanayi bölgesiyle milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağladık. Marka başvurularında 4.5 kata, tasarım başvurularında 2.5 kata varan artış oldu. ARGE merkezlerini yaygınlaştırarak yüksek teknolojiye yönelik çalışmaların önünü açtık. KOBİ'leri ekonomimizin itici gücü haline getirdik. Bilişim alanında ülkemizi marka haline dönüştürecek adımları attık. Yüksek teknoloji ürünler konusunda destek sağlamak için fon şirketleriyle protokoller imzalıyoruz. Yazılımdan makine teçhizatına kadar her alanda KOBİ'lerimizin yanında olacağız.

-Türkiye Uzay Ajansı'nı kuruyoruz. Böylece ülkemiz uzay çalışmalarında daha etkin şekilde yerini alabilecektir. Yerli uygular için projeler geliştirecek Optik Sistemler Araştırma Merkezi'ni açıyotuz.Milli Güvenlik Veri Depolama Sistemi'ni üniversitelerimizin kullanımına açıyoruz. En büyük tematik teknoparkımız olan, 3.5 milyon metrekare alana kurulan Bilişim Vadisi'nin de ilk etabını tamamlıyoruz.

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