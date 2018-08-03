100 günlük eylem planı açıklanıyor

Açıklanan ​100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedefler yer alıyor. Programda bütçe ve kamu maliyesiyle ilgili atılacak adımlar da bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Amacımız ecdadımızdan aldığımız emaneti daha da yükseğe çıkartarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bugünkü proje toplantımızı bu yolda atılmış küçük ama önemli bir adım olarak görüyorum. Meclis'te ettiğimiz yeminle birlikte gerek şahsım, gerek bakanlarım, yoğun bir mesai içindeler. Bir yandan yeni yönetim sisteminin mimarisini oluşturuyor, bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri hayata geçirecek programları hazırlıyoruz. Anayasa değişikliğine uygun şekilde, yeni sisteme geçişin gereği olarak ilka edilmesi gereken kanunları yürürlükten kaldırdık. İlk iş olarak, Cumhurbaşkanlığımızın ve bakanlıklarımızın teşkilat yapılarını oluşturduk ve bakanlarımızın atamalarını da yaptık.

Üst düzey yöneticilerimizle ilgili hazırlıklarımız da hızla ilerliyor. Yeni kurulan başkanlıklarımızın işler hale getirilmesine ilişkin çalışmalarımız da sürüyor. Orta Vadeli Programı ağustos ayı sonuna kadar kamuoyuna ilan etmeyi planlıyoruz. 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarımıza başladık. Kasım ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedefliyoruz.

Tamamlanacak proje sayısı 1000'in üzerindeydi, 400'üne programda yer verdik. Kitapçıkta tamamı yer alan 400 projeyi başlıklarıyla zikretmek dahi tüm günümüzü alacağı için bazı başlıkları ifade etmekle yetineceğiz.

-Cumhurbaşkanlığının doğrudan yürüteceği faaliyetleri sınırlı tuttuk. Biri, e-devlet sistemini etkinleştirmek olacaktır. Bir başka projemiz de tüm icraat ve projelerin 81 il bazında takibini sağlayacak bir sistemi en kısa sürede Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurmaktır. Böylece tüm ihtiyaçları ve yatırımları, Ankara'ya uzanan karşılıklı iletişime dayanan bir sistemle kontrol etme imkanına kavuşacağız.

400 projeden 48'i savunma sanayinden

-Savunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum. 400 projenin 48'i savunma sanayimize aittir. 100 günlük dönemde elde edeceğimiz ilerleme, lritik ehemmiyete sahiptir. Tehdide ve baskıya maruz kaldığımız dönemde, kendi göbeğimizi kendimizin kesmesine katkı sağlayacak her çalışma bizim için kıymetlidir. Bu projeler geniş bir yelpazeye yayılıyor. Güçlü ordu demek hem sayısal olarak yeterli hem de aracından mühimmtına, yazılımına kadar sizin kontrolünüzde donanıma sahip ordu demektir. Hala kat etmemiz gereken çok yol olduğunu biliyoruz. Her ne olursa olsun savunma sanayi projelerinden asla taviz vermeyeceğiz.

-Adalet Bakanlığı: Açtığımız 242 adalet hizmet binası, gelişmiş elektronik yargı ağı, çeşitlendirilmiş hak arama yolları, SEGBİS, güncellenmiş mevzuatı ile adaletin tesisinde adeta devrim yapmış bir bakanlığımızdır. Bunlara rağmen FETÖ'nün yol açtığı tahribatı giderme konusunda önemli mesafe kat ettik. Terör örgütü mensuplarını büyük ölçüde temizledik ama bitmedi, daha yapacağımız çok şey var. Bu virüsün temizlenmesi gerekiyor.

Yeni adli yılla birliikte yargı 'hedef/süre' uygulamasına geçiyoruz. Önceden ilan edilecek süreler içinde tamamlanmasını amaçlıyoruz. Savcılık, mahkeme ve icra müdürlükleri ile emniyet birimleri arasındaki yazışmaların entegre edilmesidir.

Arabuluculuk ve uzlaşma uygulamalarını daha da etkinleştirerek mahkemelerin iş yükünü hafifletiyoruz. Bursa, Adana, İzmir, Erzurum, Samsun, İstanbul ve Ankara bölge mahkemelerine ek olarak Sakarya ve Konya'da da faaliyete geçiriyoruz. Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz ve sağlayacağız.

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Burası vasıtasıyla en büyük hizmetleri verdiğimiz kesimlere hitap ediyoruz. Türkiye'de kendi iradesiyle tercihini başka yönde kullananlar dışında sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında kalan kimse yoktur. Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen tasarruf, teşvik ve konut yardımı ödemelerini iade ettik. Tasarruf teşvik fonu için 4.5 milyon kişiye 15 milyar lira; konut edindirme yardımı için 8 milyon kişiye 3.5 milyar lira geri ödeme yaptık. Bunu bizden önceki iktidarlar ne yazık ki işçisinden, memurundan kesmişti. Ya devlet memuruna işçisine borçlu olur mu?

-Geçtiğimiz 16 yılda 242 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. Yeni dönemde sosyal yardım veri tabanı oluşturacağız. Çalışanlar ve emeklileri insanca yaşayabilecekleri bir gelir düzeyine çıkarmanın gayretinde olduk. Bin liralık ikramiyenin ilkini Ramazan Bayramı'nda ödemiştik. 100 günlük programımız kapsamında emeklilerimize ikinci ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde teslim ediyoruz.

-Yeni dönemde sosyal yardımdan ziyade istihdama yöneltecek bir anlayışı öne çıkarmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımızı üretken hale getirmenin en büyük ve kalıcı yardım olduğuna inanıyoruz.

-Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini temin ediyoruz. Engelli sağlık raporları için yeni bir sistemi hayata geçiriyoruz. 100 bin gencimizin sosyal çalışma programlarından faydalanması doğrultusunda ilk uygulamayı başlatıyoruz. İşverenlere sağladığımız teşviklere ilave olarak, kadınlara, gençlere ve engellere sunulan imkanları geliştiriyoruz.

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: TOKİ vasıtasıyla inşa ettiğimiz 837 bin konutla barınma sorunlarının çözümüne öncelik ettik. Binalar gayet güzel, fiyatlar uygun... Ülkemiz için hayati öneme sahip kentsel dönüşüm projelerimiz hızla devam ediyor. Atık su arıtma hizmetlerini nüfusun yüzde 86'sına kadar ulaştırdık.

-Şehirlerimizin marka değerlerini geliştirmeye yönelik projeler başlattık. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi. Kanal İstanbul'un taşınmaz devirlerini tamamlayacak, çevre düzenlemesi ve imar planlarını onaya sunuyoruz. Bu proje, finansmanı itibariyle 22 milyon metrekare arazinin TOKİ'ye devriyle tamamlanıyor. Hayata geçirmeye kararlıyız. Bununla, Karadeniz'i Marmara'ya bağlıyoruz. Boğazda bir keresinde, Selimiye'nin önünde bir tanker yandı. Ve 7 ayı aşkın bir süre bu devam etti. Geçenlerde yine Kandilli civarında bir yalıya kuru yük gemisi bindirdi. Ve bu sabah bir gemi, aynı şekilde arıza yaptı ve saatlerce boğaz tıkandı. Bunun alternatifini üretmemiz gerekiyordu. Şimdi biz bu proje ile bir şey hallediyoruz: Hem alternatif üretiyoruz, bu alternatifle beraber de iki tane butik şehir kuruyoruz. Bunlar bizim rezerv alanlarımızı oluşturacak. Burada gerçekten dikey değil yatay mimarinin egemen olduğu bir şehircilik anlayışını hakim kılacağız. Bisiklet yolundan turunuz otomobiline kadar sahil şeridinde akacak. İstanbul buna hasret. Bir Süveyş kanalı, Panama kanalı olacak da; niçin bir Kanal İatanbul olmasın. İşte güzelliği görüyorsunuz! Bunun durdurulması diye bir şey yok. Bu projeyi biz olmaza olmaz görüyoruz ve olacak!

-Seçim vaadimiz olan millet bahçelerine geliyorum. 5'ini tamamlıyoruz, 6'sının inşasına da başlıyoruz. Atatürk Havalimanı'nı 29 Ekim'de İstanbul 3. Havalimanı bittikten sonra süratle yavaş yavaş taşıyoruz. Türkiye'nin en büyük millet bahçesi Atatürk Havalimanı olacak. Çünkü her taraf beton yığınlarıyla dolu. Artık bunlardan bir geri dönüşle kurtulmamız lazım. Nerede malum eski statlar varsa, bunları millet bahçesine çevirmek suretiyle yeşil alanlarımızı çoğaltalım.

Kentsel dönüşüme hız veriyoruz. Biz söz verdik mi yaparız; iki kere iki dört. Bakanımız, şu anda nerede bu tür yerler varsa hemen, süratle millet bahçesine çevireceğiz. 17 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim ediyor, 16 binin temelini atıyoruz. 15 bin 553 konutu satışa çıkarıyor, bir o kadarının da ihalesini tamamlıyoruz.

Kamu kurumlarına tashihli, hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılması için değerlendirme çalışmaları yapıyoruz. Emlak Bankası’nı tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları da gerçekleştiriyoruz.

İmar barışı kapsamında 13 milyon yapıyla ilgili işlemleri tamamlıyoruz.

-Dışişleri Bakanlığı: Ülkemizin dünyada temsili ve çıkarlarının korunması konusunda bakanlığımız başarılı işlere imza atıyor. Dünyadaki diplomatik misyonlarımızın sayısını 163’ten 240’a çıkardık.

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