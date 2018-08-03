CHP’den memura 'iyileştirme' teklifi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, sağlık, eğitim, din ve emniyet personelinin 3600 ek göstergeye ulaşarak maaşlarında bir iyileştirme yapılması ve emekli maaşlarının da bu doğrultuda iyileştirilmesi için Kanun değişikliği teklifi hazırladı.

Seçimden önce sözünü verdiği teklifi TBMM’ye sunduğunu ifade eden Keven, teklifle birlikte kamu çalışanlarına 29 Ekim’de bir maaş tutarında ikramiye verilmesini de önerdi. İlgili kanun değişikliği ile ilgili konuşan Keven, “Seçimden önce söz verdiğimiz 3600 Ek Gösterge teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. İlgili Kanun Değişikliği ile Sağlık, Eğitim, Din ve Emniyet personelinin 3600 ek göstergeye ulaşarak maaşlarında bir iyileştirme yapılması ve emekli maaşlarının da bu doğrultuda iyileştirilmesi öngörülmektedir. Ayrıca tüm kamu çalışanlarına her yıl 29 Ekim'de bir maaş ikramiye verilmesi teklif edilmiştir. Eğer bu kanun teklifi hükümet tarafından kabul edilirse kamu çalışanlarının ekonomik durumları bir nebze iyileştirilmiş olacaktır. Kamuda çalışma barışı sağlanmış olacaktır” dedi.

“İktidar kabul edebilir”

Enflasyon oranının altında zam oranlarıyla alım gücü düşen kamu çalışanlarına her yıl bir maaş ikramiye verilmesi öngörülen Kanun değişikliği teklifinin hükümet tarafından kabul göreceğini umduğunu belirten Keven “İktidarın enflasyon hedefi çift hanelere ulaştı. Ancak halkın hissettiği enflasyon yüzde 25-30 seviyelerinde. Bunu biz değil çarşı-pazar söylüyor” diye konuştu.