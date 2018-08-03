CHP PM üyesi Gaye Usluer: "604 imzayı hatta 30-35 eksiğini getirin kurultaya gidelim” diyenler! İşte 630’u getirdik. Neden ipe un seriyorsunuz?"

CHP Genel Merkezi'nden yapılan "İlk incelememize göre yeterli imza toplanamadı" açıklamasından sonra CHP'li Gaye Usluer, kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

CHP'den son dakika imza açıklaması

CHP'li Gaye Usluer'den Genel Merkez'e yanıt

Usluer: "Olağanüstü kurultay imzalarına ilişkin açıklamalar tam da “ipe un sermek”! Yani “İstenilen işi yapmamak için birtakım bahaneler, sebepler ileri sürmek, güçlük çıkarmak, engeller göstermek” Doğru mu?

604 imzayı hatta 30-35 eksiğini getirin kurultaya gidelim” diyenler! İşte 630’u getirdik. Neden ipe un seriyorsunuz? Demokrasi çoğunluk mu, çoğulculuk mu önce onda anlaşalım." dedi.