Muharrem İnce: Demokrasiden ışık hızıyla uzaklaşıyoruz

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Özelleştirme özelleştirilmiştir. Her alanda tek yetkili olan Recep Tayyip Erdoğan, özelleştirmeyi de tekeline almıştır. Ayrıca, ülkenin ekonomik hayatıyla ilgili bütün üst düzey kararları alan Yüksek Planlama Kurulu’nun yetkileri Cumhurbaşkanlığında toplanmıştır.

Tek bir kişinin ya da kurumun, ülkeyle ilgili her kararı almaya yetkili olması bir cinnet durumudur. Hiç kimsenin ya da hiçbir kurumun gücü, zamanı, bilgisi ve çalışması büyük bir ülkenin devasa sorunlarını çözmek için yeterli olamaz.

Gücün anayasal kurumlara dağıtıldığı, dengelendiği ve denetlendiği bir rejim olan demokrasiden ışık hızıyla uzaklaşıyoruz.

Güçler ayrılığı esasına ve hukukun üstünlüğü ilkesine dayanan demokratik sisteme süratle dönülmediği taktirde, oluşan yüksek güç zehirlenmesi, ülkenin bugününü ve yarınını tahrip etmeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.