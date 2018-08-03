CHP'den sonra bir uyarı da HDP'den geldi

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke iki gün önce stagflasyon uyarısında bulunmuştu. HDP'den de uyarı geldi.

HDP'nin Emek, Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Günay Kubilay, enflasyonun yıllık bazda beklenin üzerinde çıkmasının ardından yaptığı açıklamada; CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke gibi stagflasyon uyarısında bulundu. Kubilay, "AKP’nin mevcut OHAL rejimini kalıcılaştırması, çatışmacı bir siyaseti tercih etmesi, güvenlik harcamalarını arttırması enflasyonun hızla yükselmesine neden olmaktadır" dedi.

HDP'nin Emek, Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Günay Kubilay, Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

AKP ve 'tek adam rejimiyle' Türkiye ekonomisinin çöküntüye sürüklendiğini söyleyen Kubilay, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Buna göre, son 1 yılda yüzde 10’un üstüne çıkarak uzun zamandır çift hanelere ulaşan enflasyon, Temmuz ayında da beklentilerin oldukça üzerinde arttı" dedi.

"TÜFE oranı 12 aylık bazda yüzde 62 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 15,85 oranına yükseldi. Üretici enflasyonu oranı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 oranında artarak yüzde 25’e yükseldi" diyen HDP'nin Emek, Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Kubilay, partisinin Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı istifaya davet ettiğini hatırlatarak "Enflasyon hedefinin 2,45 puan üzerinde açıklanan TÜFE oranı ve yüzde 25 oranında açıklanan Yİ-ÜFE oranı göstermektedir ki, hem Merkez Bankası hem de AKP kamuoyunu yanıltmaktadır" açıklamasını yaptı.

Kubilay, Merkez Bankası Başkanı’nın “revizyon” olarak açıkladığı yüzde 60’lık enflasyon hedefi sapmasının 'öngörüsüzlük, vizyonsuzluk ve plansızlıktan kaynaklandığını söyledi.

Enflasyon verilerinin son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Kubilay, "AKP’nin mevcut OHAL rejimini kalıcılaştırması, çatışmacı bir siyaseti tercih etmesi, güvenlik harcamalarını arttırması enflasyonun hızla yükselmesine neden olmaktadır" dedi.

Motorin, doğalgaz, elektriğe ve ekmeğe yapılan zamları hatırlanan Kubilay, dolar ve Euro'nun tarihi rekor kırdığını belirterek "Türkiye; yüksek işsizlik, yüksek enflasyon, yüksek kur ve yüksek faiz fasit dairesi içerisinde stagflasyonist bir eğilime AKP eliyle kapılmıştır. ‘Tek adam rejimi’ toplu zamlara yol açmaktadır" dedi.