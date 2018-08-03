Berat Albayrak'a jet 'evlilik' yanıtı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'ın, ABD ' ile yaşanan krize ilişkin "40 yıllık karı koca bile her konuda anlaşamıyorlar" yorumuna hakkında bir açıklama yaptı.

Albayrak: 40 yıllık karı koca eşler bile...

"TEK ÖZELLİĞİ EVLİLİK OLAN BİRİSİ YAPAR"

Özdağ " ABD 'nin Türkiye 'ye yaptırımlar uygulamaya başladığı ve Türk bakanları cezalandırdığı bir ortamda iki ülke arasındaki ilişkileri gayri ciddi bir şekilde evlilikle izah etmeyi ancak siyasal kariyerinin temeli ve tek özelliği evlilik olan birisi yapar" dedi.