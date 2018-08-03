CHP'li Gaye Usluer'den Genel Merkez'e yanıt

CHP Genel Merkezi'nden "İlk incelememize göre yeterli imza toplanamadı" açıklaması yapıldı.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamayı eleştiren CHP PM üyesi Gaye Usluer, "Biz 630 imzayı noterde kayıt altına alarak, Genel Merkez'e sunduk. Genel Merkezimiz sonradan imza veren kişilerden de karşı yönde imza toplamış olabilir" dedi.

CHP'li Gaye Usluer, CHP Genel Merkezi'nin yaptığı açıklamayı Habertürk TV'de değerlendirdi. Usluer, "Şu anda Genel Merkez'den yapılan açıklama ipe un sermektir. 830 imza teslim etseydik yine aynısı olacaktı" dedi.

CHP'den imza açıklaması