‘Eren Erdem’in kalbi kırık’

CHP'li Tufan Akçagöz, yaptığı açıklamada Erdem'in moralinin iyi olduğunu belirterek, ''24 Haziran seçimlerinde Milletvekili aday listesinde adının olmaması, ona bu akıbeti hazırlamıştır'' dedi.

Avukat Turan Akcagöz, hakkında devam eden bir dava nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nce çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen ve 29 Haziran'da tutuklanan 25. ve 26. dönem İstanbul Milletvekili ve halen CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'i Silivri Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Eren Erdem'in sağlık durumunun ve genel anlamda moralinin iyi olduğunu söyleyen Tufan Akcagöz, ”Eren Erdem, değerli bir Milletvekilimizdi. 24 Haziran seçimlerinde Milletvekili aday listesinde adının olmaması, ona bu akıbeti hazırlamıştır. Böyle değerlendiriyorum. Çünkü, hakkında yeni bir soruşturma yok. Ortada eski bir dava var ve tutuklamayı gerektirecek yeni bir delil yokken tutuklanıyor. Bu karar, Erdem'in siyasi tutumu ve muhalif kimliğiyle ilişkilidir. Ama morali iyi ve sevenlerine sonsuz selamlarını iletiyor. Özlem ve hasret duygusunu yoğun şekilde yaşıyor. Cezaevi ortamı dikkate alındığında gayet normal. Duruşması dokuzuncu ayda ve dışarıda olduğu gibi, cezaevinde de yazıp çizmeye devam ediyor.” dedi.

Eren Erdem'in, kalbinin kırık olduğunu belirten Avukat Turan Akcagöz, ”Haklı olarak, Milletvekili seçimlerinden hemen sonra tutuklanmış olmasını, aday gösterilmemiş olmasına bağlıyor. Bence de öyle. Parti yönetimi bu dönem ön seçim yapmadı. Listeye Eren Erdem mi fazla geldi diye sormadan edemiyorum” diye konuştu.



CHP’li Turan Akçagöz

“DEĞİŞİM İÇİN ERDEM DE İMZA VERDİ”

16 Temmuz'dan itibaren olağanüstü kurultay süreci için çalışma yaptıklarını dile getiren Akcagöz,”Eren Erdem de bu değişim çağrısına kulak verdi ve tutuklu olmasına rağmen, kurultay çağrısına imzasıyla destek verdi. Eren Erdem'in, yurt dışına çıkış yasağı olduğunu da biliyoruz. Tutukluluk kendisi açısından artık zor bir tedbir halini almıştır. Milletvekili değil ama siyasi görevi devam ediyor. Şu anda CHP Parti Meclisi üyesi. Ancak tutuklu olması, bu faaliyeti yapmasına engel oluyor. Genel Merkezimizin bu süreçte Eren Erdem'i daha çok sahiplenmesi gerekiyor” dedi.