İncirlik’teki ABD askerleri için tutuklama talebi

‘Fethullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu’na bağlı avukatlar Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak İncirlik Üssü’ndeki ABD askerlerinin tutuklanmasını talep etti.

Savcılığa verilen dilekçede ABD’li askerlere “FETÖ Silahlı Terör Örgütünün amaçları ve prensipleri doğrultusunda faaliyet yürütmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal Düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Milletinin egemenliğini tehlikeye atmak” suçlamaları yöneltildi.

‘15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE ROL ALAN…’

Odatv’nin haberine göre avukatlar dilekçelerinde şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz Darbe girişiminde rol alan Adana İncirlik Hava üssünde görevli ve bu görevlilerden sorumlu Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı rütbeli şüpheliler ve tespit edilecek subaylar hakkında ekteki somut deliller ışığında soruşturma açılması, şüphelilere isnat edilen suçların vasıf ve mahiyeti, haklarında ki kuvvetli suç şüphesinin varlığı, yurtdışına kaçma ihtimalleri, delilleri karartma durumları, sabit ikametgah sahibi olmamaları gibi durumlar göz önünde bulundurularak haklarında derhal gözaltı kararı verilmesi, şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından, tutuklanmaları için Adana Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmeleri talebidir.”