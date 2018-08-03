İşte genel merkeze göre imza sayısı

CHP Genel Merkezi'ne göre, kurultay için toplanan imza sayısı, açıklandığı üzere 630 değil, 614'te kaldı.

İsmail Saymaz/Hürriyet- CHP Genel Merkezi'ne göre kurultay için toplanan imza sayısı, açıklandığı üzere 630 değil, 614'te kaldı. Ancak bu imzalardan dördünün mükerrer, beşinin ise istifa etmiş delegelere ait olduğu vurgulandı.

Dolayısıyla işleme konacak sayısının gerçekte 605 olduğu belirtildi. Yine CHP Genel Merkezi'ne göre 15 günlük sürede 50 kadar delegenin imzasını geri çektiği ifade edildi. Dolayısıyla imza sayısının 550'lere gerilediği ve yeterli rakama ulaşamadığı anlatıldı. Hali hazırda CHP'nin 1442 delegesinin bulunduğu, kurultay için en az 622 delegenin oyuna ihtiyaç olduğu kaydedildi.