Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a omuz attığı görüntülere ilişkin, 'Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak' yorumunda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a omuz attığı görüntüleri yayınlayan Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, görüntülere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Portakal, "Bu yolumdan çekil omuzlaşması olmuş! Birkaç ay önce de grupta yer kaosu yaşanmıştı. Böyle giderse #CBErdoğan seçim yapmak zorunda kalacak. Damat mı, şahin bakan mı?" ifadelerini kullandı.