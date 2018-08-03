'Trump Towers'a el konsun' demişti: Özür diledi

İYİParti Sözcüsü ve Genel Sekreteri Aytun Çıray, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul Şişli’de Doğan Holding'e ait Trump Towers’a el konması çağrısında bulundu. Bu açıklamanın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Çıray'a Trump Towers’ın mülkiyetinin ABD Başkanı Donald Trump’a ait olmadığını hatırlattı. Çıray bu tepkilerin ardından kişisel Twitter hesabından özür diledi.

Çıray, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklama şöyle:

"ABD'nin sembolik olarak iki bakanımızın mallarına el koyma kararı üzerine mütekabiliyet gereği Türk Hükümeti'nin de Trump'ın mallarına el koyması gereğini ifade etmek için yazdığım metinde 'Trump Towers'a el konulmalı ifadem olmuştu.

Mütekabiliyet gereği yaptırımda ısrarlıyım, ancak açıklamam üzerine Trump AVM YKB şahsımı arayarak Trump'la anlaşmalarının sadece isim hakkı konusunda olduğunu, onun da iptali için hukuki girişimde bulunduklarını anlattı. Düzeltir, kendilerinden ve kamuoyundan özür dilerim."