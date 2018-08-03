CHP'li Yüksel: Kurultaya gitmeleri lazım

CHP olağanüstü kurultayın yapılması için imza toplayan muhalifler, topladıkları imzaları bugün genel merkeze teslim edecek. Kurultay için gerekli olan 634 delegenin imzasına ulaşıldı mı bilinmiyor. İmzaların genel merkeze sunulmasına saatler kala, İzmir'de kurultay için imza veren CHP eski İzmir İl Başkanı Alaattin Yüksel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yüksel, "Benim açımdan toplanmıştır. 620 veya 630 olmuş bunun çok önemi yok. Bu kadar baskıya rağmen, imza verenlerin sayısı azımsanamaz" dedi. Kurultayda belirlenen tüzük maddesinin doğru bir madde olmadığını da savunan Yüksel, "'Yarıdan bir fazla' dediğiniz zaman zaten noter huzurunda kaybetmiş olursunuz. Noterde oylama mı olur? Oylama dediğiniz sandıkta, gizli oyla olur. Bu noter önünde açık oylama. 300 de toplanmış olsa 400 de toplanmış olsa yeterli sayıdır. Bu tüzük maddesi en başta değişmesi gereken maddelerden biridir. Bu madde, genel başkan değişimlerini güçleştirmek için konmuş maddelerden biridir. Tüzükteki en antidemokratik maddelerden biridir" diye konuştu.

'KENDİLERİNİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNEREK KARAR VERİYORLAR'

CHP'li Yüksel, 'Biz demokratız' diyenlerin bunu dikkate alarak '620 mi toplandı, 630 mu toplandı' diye bahane bulmadan kurultaya gitmelerinin gerekli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Asıl kurultaya gitme nedeni de sokaktaki vatandaşın, seçmenin ne istediğidir. Seçmen de bugün bir değişim istiyor. CHP tabanı büyük çoğunlukta değişim istiyor ama CHP tabanının seçtiği, delegelerin seçtiği arkadaşlarımız, il ve ilçe başkanlarımıza, milletvekillerimiz, PM üyelerimiz, kendilerini seçen üyelerin düşünceleri doğrultusunda değil, kendilerinin geleceklerini düşünerek karar veriyorlar. Kötü olan da bu. Ama şu veya bu şekilde değişim olacak. CHP'de bugüne kadar mevcut başkan kendiliğinden değişmedi. Hep mevcut genel başkan istifa etti, onun üzerine yeni seçim yapıldı, başka birisi seçildi. Artık bunu değiştirmek gerekiyor. CHP 1950'lerin CHP'si değil."