Berat Albayrak'ın yardımcısı belli oldu

Türkiye ile AB arasında mali yardımları uygulayacak olan "Ulusal Yetkilendirme Görevlisi" Resmi Gazete'de yer aldı.

Son dakika... Türkiye Cumhuriyeti ile AB arasındaki katılım öncesi mali iş birliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların uygulanmasına dair "Ulusal Yetkilendirme Görevlisi" hakkındaki genelge Resmi Gazete'de yer aldı.



Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki katılım öncesi mali iş birliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların uygulanmasına ilişkin "Ulusal Yetkilendirme Görevlisi" olarak Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Türkiye Cumhuriyeti ile AB arasındaki katılım öncesi mali iş birliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların uygulanmasına ilişkin "çerçeve anlaşmalarda" atıfta bulunulan "Ulusal Yetkilendirme Görevlisi" olarak Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısının görevlendirilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Bülent Aksu getirildi.

Halil Eldemir ve Dr. Şuayip Birinci ise Sağlık Bakan Yardımcıları olarak atandı.

Turkcell’e 20 Temmuz 2016 tarihinde katılan ve Finans Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevini yürüten Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere Turkcell’den ayrılmıştı.