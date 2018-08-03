Fahri Kasırga Erdoğan'ın başdanışmanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı atandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından "en yüksek devlet memuru" oldu.

Resmi Gazete'deki diğer atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne ise Metin Yener getirildi.

Devlet Denetleme Kurulu üyeliğine ise Mehmet Emin Baysa'nın ataması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı oldu: Fahri Kasırga kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'yı atadı.





KASIRGA’NIN ÖZGEÇMİŞİ

Fahri Kasırga, 1953’te Rize’nin Çayeli ilçesinde doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitiren Kasırga, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1977’de mezun olduktan sonra 1978’de Rize hakim adayı olarak mesleğe başladı. Erzurum-Olur Cumhuriyet Savcı Yardımcısı, Trabzon-Çaykara, Sakarya-Karasu Cumhuriyet Savcılığı ve Fatsa, Diyarbakır, Kocaeli ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunan Kasırga, 3 Ekim 2003’te Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına getirildi.

Kasırga, 22 Temmuz 2007’deki genel seçimler öncesi 8 Mayıs-29 Ağustos 2007 arasında adalet bakanı olarak görev yaptı. Efkan Ala’nın İçişleri Bakanı olmasının ardından 20 Ocak 2014’te Başbakanlık Müsteşarlığına atanan Kasırga, 11 Eylül 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine getirilmişti.