3 Ağustos 2018 01:42

CHP'de muhaliflerden Genel Merkez'e kurultay sorusu

CHP'de muhaliflerden Genel Merkez'e kurultay sorusu
CHP PM üyesi Gaye Usluer, kurultay süreci ile ilgili olarak CHP Genel Merkezi'ni eleştirdi.
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CHP'de değişim için kurultay talep edenlerin sözcüsü CHP PM üyesi Gaye Usluer, kurultay süreci ile ilgili olarak CHP Genel Merkezi'ni eleştirdi. Usluer'in Twitter'dan yayınladığı mesaj şu şekilde:

İşte CHP'de kaç imzanın toplandığının noterli belgesiİşte CHP'de kaç imzanın toplandığının noterli belgesi

''Madem imza sayısı az. Madem imza sayısı yeterli degil. Öyleyse yine siz kazanacaksınız demektir. Peki kurultaydan kaçmak niye?Kurultay delegesinin iradesinden kaçan milletin iradesi karsısına nasıl çıkacak? #değişimumuttur #DeğişimveUmutKurultayi''

 

 

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