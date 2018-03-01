Özüdoğru Çankaya'da oy hedeflerini açıkladı

CHP Çankaya İlçe Başkanı Devrim Bora Özüdoğru: "Hayır' bloğu Çankaya'da %78,27 oy aldı. Biz artık %56 veya %65 ile yetinemeyiz. Bizim hedefimiz ''Hayır'' bloğunun aldığı oyu partimizin hanesine yazdırabilmek. "



Biraz Çankaya'dan bahsedelim. Eski dönemde neler yapıldı? Eski dönem ile yeni dönemin farkı ne olacak?

Eski dönem aslında rekorların kırıldığı başarılı bir dönemdi. Mesela; 7 Haziran seçimlerine ki %51'lik oy oranı, 1 Kasım seçimlerinde %56'ya çıktı. Belediye seçimlerinde yine rekor kırılarak %64.8 ile alındı. 16 Nisan referandum seçimlerinde %78.27 hayır çıkarttık ve burada açılan 349 binlik farkı karşı taraf kıramadı. Ankara'nın sonuçlarında da %51.5 ile fark yarattık.

Yakın dönemde ilçe kongreniz oldu... Çankaya İlçe Başkanlığı'na gelme hikayeniz nedir?

Örgüt kabul etti beni. Ben 2 dönemdir il başkanlığı yardımcılı yapıyordum. Bir de aktif siyaset yapıyorum çünkü günümüz Türkiye'sinde solun elindeki en büyük kaynak STK'lar ve demokratik kitle örgütlerindeki insan kaynağıdır. Bende esas olarak onlarla ortak çalışmalar yaptım. Eylem ve etkinlik gibi partinin olmadığı bir çok yerde, partiyi direkt tertip komitelerine soktum. Özellikle sokakta aktif olan bir Cumhuriyet Halk Partisi yaratmaya çalıştım. Partililerimizde bu emeklerin sonucu beni buraya taşıdı.





''HIZLI BİR ŞEKİLDE ÖRGÜTLENME YAPIYORUZ''

Çankaya'da ''Ceketini koysa kazanıyor'' gibi bir algı var. Cumhuriyet Halk Partisi bu algıyı yıkmak için ne yapacak? Projeleriniz nelerdir?

Biz özellikle hızlı bir şekilde örgütlenmemizi yapıyoruz. Hafta sonu da CHP Çankaya olarak seçim startını vermiş durumdayız. İnsanlar ne derlerse desinler, biz Çankaya'da oyumuzu %65'e çıkarttık ve bu oranı %4 daha çıkarabilirsek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni alabiliyoruz. Çünkü Büyükşehir Belediyesi yaklaşık olarak 20 bine yakın bir oyla kaybedildi. Burada aldığını % 1 oy, yaklaşık 6-7 bin oya tekabül ediyor ama çevre ilçelerde öyle değil. Çankaya'nın aslında çok büyük bir önemi var. Biz bütün mahalle çalışmalarımızda da şunu hedef olarak gösterdik:

"Hayır" bloğu Çankaya'da %78,27 oy aldı. Biz artık %56 veya %65 ile yetinemeyiz. Bizim hedefimiz ''Hayır'' bloğunun aldığı oyu partimizin hanesine yazdırabilmek. Çankaya'da inanılmaz nüfus var. Türkiye'nin en büyük ilçesi ve özellikle bu yüzden belediye çalışmalarımızı ön plana çıkarıp, anlatmamız gerekiyor. Eğer ki iktidar istiyorsanız ve 16 yıldır iktidarda değilseniz, iktidarda olduğunuz yerler belediyeler ve yerel yönetimlerdir. Burada yapılan hizmeti çok güzel bir şekilde anlatıp ''Bakın biz yerelde bunları yapıyoruz. Genelde iktidara gelsek bundan çok daha fazlasını yapabiliriz'' mantığını insanlara göstermemiz lazım.

Yani şuan hedef olan oy oranı %78...

Tabii. Bizim ana hedefimiz Çankaya'daki örgütlenmeyi hızlı bir şekilde yapıp hedeflerimize doğru ilerlerken, bunun yanında da yakınımızdaki ilçelerdeki - Gölbaşı olsun, Elmadağ olsun, Mamak olsun- alan çalışmalarımızda da partimize destek vermek. Buradaki oylarında alınmasını sağlayıp, Büyükşehir Belediyesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dikmek.

Genellikle muhalefet için kale gibi görünen bölgelerde, hükümetin de önemli hamleleri olmuştur. Mesela İzmir'i bir dönem iktidar partisi zorlamıştı. Çankaya'da böyle bir beklentiniz var mı?

Çankaya'nın geneli itibari ile beklentimiz yok ama bazı sorunları belirledik. Balgat, Öveçler ve Çayyolu tarafında bazı bölgelerde ufak toparlanmalar gerekiyor. Bu bölgelerde yeni kurulan İyi Parti'ye kaymalar olabilir. Oralarla ilgili olarak platformlarla ortak çalışmalar yürütüp, oy kaybını minimuma indirmek ve partiyi zirvede tutmak istiyoruz.

''ÇANKAYA ÇOK BÜYÜK BİR İLÇE''

Yerel seçimler yaklaşıyor. Muhtarlar toplantısında Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Bir dönem daha var, acele etmeyin" ifadesini kullandı. Yerel seçimlere ilçe başkanlığınızın bakış açısı nedir? Alper Taşdelen ile devam edilecek diyebilir miyiz?

Alper Bey genç, çalışkan bir belediye başkanımız. Kendisi ile gurur duyuyoruz. Çünkü; Çankaya 124 tane mahallesi olan çok büyük bir ilçe. Bu kadar büyük ilçelerde yapılan çalışmalar insanların gözüne değmeyebilir ama o kadar kritik yerlerde o kadar güzel çalışmalar yapılıyor ki, insanlar bunları görüyor. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi'nin yenilenmesi, şehrin en güzide yerlerinde yer alan boş alanlara parklar yapılması insanlara gerçekten güzel geliyor ve belediyenin yapmış olduğu çalışmaları da gösteriyor. Biz de ilçe olarak yapılan bu güzelliklerin arkasında durup, insanlara anlatmamız gerekiyor. Partinin de, belediye başkanlığı seçimi ile ilgili ne yapacağını bilmiyorum.

DEVRİM BORA ÖZÜDOĞRU HAKKINDA BAZI BİLGİLER

- Annesi Çankaya ilçe yönetimindeydi, Narlıdere'de 7 sene kadın kolları başkanlığı yaptı.

- Babası Çankaya'da il ve ilçe yönetim sekreterliği yaptı.

- Kendisi gençlik kollarından geliyor. Son iki dönem yerel derneklerden sorumlu il başkan yardımcılığı yaptı.

- Siyasal Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü mezunu.

-Anne tarafı İzmirli, baba sürgün.

-Narlıdere'de doğup büyüdü ama 30 senden fazladır Ankara'da.

- Tamamen siyaset ve iş hayatından gelen bir yapısı var.

-Abisi mühendis.

-Ostim'de kendi işletmeleri var.

- Organize Sanayi Bölgesi'nde makine, inşaat ve sigorta üzerine çalışmaları devam ediyor.