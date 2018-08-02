2 Ağustos 2018 22:59

CHP'de 'değişim' isteyen delegelerin B PLANI belli oldu

CHP'de 'değişim' isteyen delegelerin B PLANI belli oldu
Kurultay toplanması için imza veren delegelerin Ankara'da buluşmayı planladığı öğrenildi.
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Ege'nin SesiCHP'de olağanüstü kurultayın toplanması için imza veren 630 delegenin, CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde buluşmayı ve basın açıklaması yapmayı tasarladıkları öğrenildi.

İşte CHP'de kaç imzanın toplandığının noterli belgesiİşte CHP'de kaç imzanın toplandığının noterli belgesi

Kurultay için imza veren 22 İl başkanının da katılması planlanan basın açıklamasında kurultayın yapılması için çağrı yapılacağı belirtildi.

Delegelerin, buluşma içingenel merkezin resmî açıklamasını bekleme kararı aldıkları ve buna göre hareket edecekleri öğrenildi.

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