İşte CHP'de kaç imzanın toplandığının noterli belgesi

Gerçek Gündem-CHP'de 24 Haziran seçimlerş sonrası başlayan kurultay sürecinde kaç delegenin 'değişim' için imza vereceği merak konusu olmuştu.

CHP'de değişim için kurultay talep edenlerin sözcüsü CHP PM üyesi Gaye Usluer bugün yaptığı açıklamada 1240 kurultay delegesinden 630'unun imza verdiğini duyurmuştu.

Gaye Usluer imza sayısını açıkladı

Gerçek Gündem muhaliflerin noterden 2 parça halinde tasdik ettirdikleri 559 ve 63 toplamda 622 delegenin değişim isteyen ıslak imzalı kurultay talebine ulaştı. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, bugün kurultay için toplanan ıslak imzalı 622 adet noter onaylı belgenin tamamını Ankara 47. Noterliği'ne giderek tasdik ettirmiş oldu.

Öte yandan 8 delegenin ise kurultay isteyen imzalı noter talebinin noter yevmiye numaraları da Genel Merkez'e sunuldu. Böylece CHP Genel Merkezi'ne noter imzalı değişim isteyen delege sayısı 630'a ulaştı.

MUHARREM ERKEK: GENEL BAŞKAN ADINA KONUŞUYORUM 604 İMZA TOPLANMIŞSA GEREĞİ YAPILIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Olağanüstü kurultay talep edenler 604 imza topladıklarını ifade ettiler. Biz de tamamen iyi niyetli düşünerek her ne kadar salt çoğunluğa ulaşılmamış olsa da, 604 imza toplanmış ise bunun genel merkezime bugün sunulması halinde derhal gereğini yapacağımızı ifade etmiştik. Genel Başkanımız adına bunu ifade ettik. Salt çoğunluğa yakın bir irade oluşmuşsa artık partimizi, örgütlerimizi, delegelerimizi bu tartışmanın içerisinden çıkartıp gereğini yapalım dedik" açılmasında bulunmuştu.

İŞTE CHP'DE KURULTAY DÜĞÜMÜNÜ ÇÖZECEK NOTER ONAYLI BELGELER: