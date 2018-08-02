Oya Berberoğlu: Bayramı hapiste yaşamayacak

Oya Berberoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Kılıçdaroğlu'nun beni ziyareti insani bir durumdu. Her şeyi görüştük, konuştuk.

Kılıçdaroğlu: Olay Enis Berberoğlu olayı olmaktan çıktı

16 Daire reddetti, 17. Daire'ye başvurduk. Bayramdan önce müjdeli haberi bekliyorum. Hak, hukuk mücadelesi yapmaya devam ediyorum. Anayasa ayaklar altına alınmasın. 14 ay önce yaptığımız başvurunun dokunulmazlıkla ilgisi yok. Avukatımız Murat Ergün Bey konuyla ilgili açıklamayı yaptı.

Berberoğlu'nun avukatından 'tahliye' düzeltmesi

Ben önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim, bazı görüşmelerim olacak. CHP ile alakası yok. Eylem kararı benim kişisel kararım. CHP kocaman bir kurum. Anayasa mahkemesi, Yargıtay, Meclis önünde pankartımı açar, açıklama yaparım. Kılıçdaroğlu'nda da bunu söyledim.

Kılıçdaroğlu da bu kararımın çok doğru olduğunu, CHP olarak yanımda olduklarını söylediler. Ben eşimin, çoluğumun çocuğumun hakkını savunmaya çalışıyorum.

Ben gerçekten umutluyum. Ben Yargıtay'dan çok umutluyum, Anayasa gerçekten çok açık. Ben bunu sürdürebileceklerini sanmıyorum. Bayram öncesi, 3. bayramı da hapiste yaşamayacak bu adam. Ben yargılanmaktan korkmuyorum. Yeter ki bağımsız yargı olsun. Bu hatayı 17. Daire düzeltecek. Binde bir ihtimal olmadı, tek yol kalıyor Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Bu da olmadı diyelim, AİHM yolu kalıyor, ama ben oraya gitmek istemiyorum. Burada bu işin çözülmesini istiyorum.