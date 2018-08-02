CHP Genel Merkezi'nden imza teslimi sonrası ilk açıklama

CHP'li Muharrem Erkek, "İlk incelemelere göre kurultay için yeterli sayı yok" dedi.

Gaye Usluer imza sayısını açıkladı

Erkek, imzalara dair açıklamasında "İlk incelemelerde olağanüstü kurultay için yeterli sayının olmadığı görülüyor. Ama incelemeler devam ediyor. Tüzüğümüz gereği delegelerimizin noter onaylı imzalarının sunulması gerekiyor.

İnceleme yetkili arkadaşlarımız ile talep edenlerin de yetkilileri tarafından kontrol ediliyor. 15 günlük yasal süreç içerisinde imzalarını geri çekenler de var. Olağanüstü kurultay yeterli imza varsa yapılır." dedi.

Genel Merkez'den ilk açıklama geldi