İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği komutana terfi

Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği Korgeneral İsmail Metin Temel'in orgeneralliğe terfi etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) terfi, temdit ve emekli olacak personelin durumunun görüşüleceği ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bugün yapıldı.

Erdoğan'ın başkanlık edeceği ve ilk kez Beştepe'de toplanacak olan YAŞ bir günde tamamlandı.

'İNCE'NİN 'APOLETLERİNİ SÖKERİM' DEDİĞİ KOMUTAN TERFİ ETTİ

Şura'da, tuğgeneral ve tuğamiralliğe terfi edecek albaylar ile general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı.

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Apoletlerini sökerim" ifadesiyle eleştirdiği 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel 'in orgeneralliğe terfi ettirildi.