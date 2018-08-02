'Geleceği kazanacak değişime ihtiyacımız var'

GERÇEK GÜNDEM - CHP PM üyesi Gaye Usluer'in noter tasdikli imza sayısının 630 olduğunu açıklamasının ardından, Muharrem İnce imza sürecine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gaye Usluer imza sayısını açıkladı

İnce: "Topluma güven verecek, umut olacak, geleceği kazanacak bir değişime ihtiyacımız var. İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de, vermeyenler de partimizin evlatlarıdır." dedi.