'Süleyman Soylu odasını topladı'

İstifa edeceği iddialarıyla gündeme gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik köşesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa etmeye hazırlandığını, odasını bile topladığını hatta istifasından sonra tatil için Bolu'ya gideceğini ama Erdoğan'ın müdahalesiyle istifadan vazgeçtiğini öne sürdü.

Özçelik, AKP'de sorunların biriktiğini ve Erdoğan'ın yakında neşteri vuracağını iddia etti

Özçelik yazısına “AK Parti’de Erdoğan’ın partinin başına geçmesiyle durulur gibi görülen tartışmalar yeniden alevlendi. Partide ciddi bir gerilim olduğu artık gizlenmiyor. Milletvekilleri, ‘Hükümetle Erdoğan arasında sıkışmaktan’ söz ediyorlar” diye başladı.

Özçelik şu ifadeleri kullandı:

“İcracı makam Hükümet. Ama milletvekilleri sonuç almak için Beştepe’ye ulaşmaya çalışıyor. Bürokratlar, bakanları değil Beştepe’dekileri dinledikleri için danışmanların kapısını aşındırıyorlar.

Sorun sadece Hükümetle Beştepe arasında yaşanmıyor. Hükümet içindeki ‘Hükümetçik’ler tartışılıyor. Başbakanı dinlemeyen, fiili başbakanlık yapmak isteyen bakanlar konuşuluyor.

Bakanlar Kurulu toplantısında Erdoğan başkanlık edince başka, Binali Yıldırım başkanlık edecekse başka hava estiği ifade ediliyor.

Başbakanlık ve AKP kulislerine yansıyanlara göre, birçok bakan birbirine selam bile vermiyor. Koridorlarda sık sık ‘Damadın adamları’, ‘Başbakanın adamları’, ‘Bağımsızlar’, ‘Doğrudan Erdoğan’la çalışanlar’ sözlerinin duyulduğu bildiriliyor.

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu istifa noktasına getiren kriz herkesin dilinde. Soylu’nun Damat’la yaşadıklarını artık kimse gizlemiyor.

Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘Gitme’ uyarısına rağmen, ‘Cumhurbaşkanımın talimatını yerine getirdim’ diyerek Hollanda krizini yaratan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Soylu ile kavgası dillerde. Sonrasında yaşanan gelişmeler de gazete sayfalarında.”

BOLU’DA TATİL

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik köşesinde “İçişleri Bakanlığı koridorlarında anlatılanlara göre, Süleyman Soylu yaşadığı olaylardan sonra istifa mektubunu hazırlamış. Odasını toplamış. Bolu’da gözlerden uzak bir mekanda yerini ayırtmış. Ailesiyle birlikte tatile çıkma kararı almış. Ama son dakikada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahalesiyle istifadan vazgeçmiş” ifadelerini kullandı.