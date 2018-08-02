Gaye Usluer imza sayısını açıkladı

Olağanüstü kurultay çağrısına 1240 delegeden 630’u imza verdi.

CHP PM üyesi Gaye Usluer, imzalar Genel Merkez'e teslim edilmeden önce basın açıklaması yaptı.

Usluer'in açıklamaları şöyle;

Delegelerimizi temsilen olağanüstü kurultay talebimizin gerekçelerini açıklamıştık. delegelerimizi temsilen heyet olarak bir basın açıklaması yapmayı uygun gördük.

Önümüzde yerel seçimler var, 24 Haziran 2018 tarihinde genel seçimlerde almış olduğumuz yüzde 22.6'lık almış olduğumuz bir sonuç var. En büyük anket yakın zamandaki seçimlerdir.

İsteğimiz; CHP'nin siyasal ideolojik tutarlılık göstermesidir, kadro hareketinin başlamasıdır.

Günlerden beri merak ettiğiniz rakamı açıklıyoruz: Noter tasdikli imza sayımız 630.

50 delegemizin daha notere giderek kurultay için imza verdiğini biliyoruz, ancak henüz elimizde belgeleri yok. İmza vermiş olan delege arkadaşlarımız pazartesi akşamına kadar bizlere belgeleri ulaştırdıklarında bunlar işleme alınacak.

İmzasını çeken delegelerin olduğu yönünde tartışmalar oldu. Öncesinde hiç ihtimal vermemiştik. Ancak sonrasında bize bilgiler ulaştı, rakamı konusunda bir bilgimiz yok.

Talebimiz sayısal bir talep değil talebimiz siyasi bir talep. Biz tabandan gelen talebi, seçmenlerden gelen talebi olağanüstü kurultay çağrısına dönüştürdük. CHP'de bir çığlık var, bir arayış var. Bu çığlığı hepimiz duyuyoruz. Türkiye'de demokrasi istiyoruz, eğer ülkede demokrasi istiyorsak önce CHP'de demokrasi olmalı.

Kurultay delegesinin karşısına çıkamazsak, demokratik bir program içeriğiyle toplanamazsak, yarın milletimizin karşısına nasıl çıkacağız, nasıl oy isteyeceğiz?

Bir an önce kamuoyunda bu tartışmalar sonlanmalıdır. Olağanüstü kurultay bir felaket değil doğal süreçtir. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklentimiz; olağanüstü kurultay sürecini bir an önce başlatmasıdır.

Biz Atatürk'ün kurduğu partiyi asla ve asla AKP'nin mahkemelerinde tartışılır duruma getirmeyeceğiz.

Olağanüstü kurultay; CHP'nin tüm örgütleri için, tüm üyeleri için birleştirici bir güç olacaktır.

İmza veren tüm delegelerimize teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki süreç, olağanüstü kurultayımız önce partimiz sonra tüm Türkiye için hayırlı olsun.

Elimizde şu an belgeli 630 imza var, bunun dışında hesapladığımız, olduğunu bildiğimiz 50 imzalı belge daha var ama henüz bize ulaşmadı. Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar o belgelerin de ulaşması halinde belgeler işleme sokulacaktır.