Kılıçdaroğlu: Olay Enis Berberoğlu olayı olmaktan çıktı

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu Bakırköy'deki evinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun yeniden milletvekili seçilmesiyle yeni bir sayfanın açıldığını, parlamentonun bu konudaki iradesinin Anayasa Komisyonu Başkanı tarafından da değişik hukukçular tarafından da dile getirildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Enis Bey'in serbest bırakılması gerekiyor, milletvekili olduğu için ve parlamentoya gelip yemin etmesi gerekiyor. Eski olaylar tartışılabilir ama yeni süreci hepimizin dikkate alması gerekiyor. Yargıtay'ın aldığı karar, ilgili dairenin aldığı karar, parlamentonun iradesine gölge düşürüyor. Bunu, bütün saygın anayasa hukukçuları dile getiriyor zaten. Dolayısıyla yargıda bir yanlışlık, bir hata var. Pek çok çevre tarafından dile getiriliyor. Ama yargının aldığı bu kararın yine yargı içinde düzeltilmesi lazım. Şu anda 17. Ceza Dairesi'ne gidecek. Oraya dilekçeler verildi, itirazlar yapıldı. Umuyoruz, bayram öncesi 17. Ceza Dairesi, hukuka uygun karar alır ve Enis Bey evine dönmüş olur."

- "Beklediğimiz karar gelmezse bir üst mahkeme var"

Berberoğlu'nun durumunun sadece Türkiye'nin sorunu olmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Olay, bir Enis Berberoğlu olayı olmaktan da çıkmış. Olay bir demokrasi sorunu, bir demokrasi olayı. Yasama organının iradesinin, yargı organı tarafından yok sayılması asla kabul edilemez. Güçler ayrılığı ilkesine de aykırıdır zaten bu. Bu bağlamda umuyoruz ve diliyoruz 17. Ceza Dairesi, yargının hatasını düzeltir ve sorun da bir anlamda büyük ölçüde çözülmüş olur.

Beklediğimiz karar gelmezse bir üst mahkeme var. Anayasa Mahkemesi var. Bu sonunda çözülecek bir olay. Çözülmemesi mümkün değil. Vicdan sahibi herkes, 16. Ceza Dairesi'nin aldığı kararın yanlış olduğunu biliyor.Geçici maddeyi siz nasıl sürekli kılarsınız. Yok öyle bir şey. Adı üstünde geçici madde. Bir sefere mahsus olmak üzere bir dönem toplam dokunulmazlıklar kaldırılmış. Ankara'da mahkemelerin aldığı karar da var bir başka milletvekili ile ilgili. Yeniden seçildiği için tahliyesine ve parlamentoya gelmesine karar verildi. Kimse de itiraz etmedi."

- "Yargıtay'dan adil bir sonuç bekliyorum"

Oya Berberoğlu da ziyaretinden dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek, ziyarette Türkiye'nin sorunlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Gelecek hafta Yargıtay'ın vereceği kararı beklediğini aktaran Berberoğlu, "Umarım Enis'in hapiste üçüncü bayramı olmaz. Bu Kurban Bayramı öncesi Yargıtay'dan adil bir sonuç bekliyorum. İnşallah tahliyesi olacak diye düşünüyorum. Hak, hukuk, adalet diyorum. En son 15 gün önce görüştük. Artık görüş yok. Görüşleri kabul etmediği için biz de görüşemiyoruz." dedi.