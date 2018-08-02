2 Ağustos 2018 15:05

Albayrak: ABD'nin yaptırım kararı...

Albayrak: ABD'nin yaptırım kararı...
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili konuştu.
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili olarak "ABD'nin yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değil. Yanlışta ısrar edilse bile etkisi sınırlı olur" dedi.

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