Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili olarak "ABD'nin yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değil. Yanlışta ısrar edilse bile etkisi sınırlı olur" dedi.
2 Ağustos 2018 15:05
Albayrak: ABD'nin yaptırım kararı...
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili konuştu.
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