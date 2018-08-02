'AYM'nin kararı eleştiriye muhtaçtır'

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün, AYM'nin kararını değerlendirdi.

AYM’den Berberoğlu’nun başvurusu hakkında karar

Ergün'ün yazılı açıklaması şöyle;

"Anayasa Mahkemesinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu adına 14 ay önce yaptığımız başvuruya ilişkin olarak bugün açıklanan kararı pek çok açıdan eleştiriye muhtaçtır. Ancak önemle altını çizmek isterim ki bu karar Enis Berberoğlu’nun mevcut hukuki durumuyla ve tahliyesine dönük taleplerimizle ilgili değildir. Müvekkilimin 27.Dönem Milletvekili seçimleri ardından kavuştuğu hukuki statüye bağlı olarak derhal özgürlüğüne kavuşması ve TBMM çatısı altında görevine geri dönebilmesi için başlatmış olduğumuz yargısal süreç Yargıtay aşamasında devam etmektedir."